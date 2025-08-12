Сотрудники избиркомов начали подомовой обход перед выборами

Члены участковых избирательных комиссий начали обходить квартиры, чтобы рассказать свердловчанам о предстоящих выборах губернатора региона. Официально проект «Информ УИК» стартует с 23 августа. Однако, как уточнили «Новому Дню» в областном избиркоме, в отдельные территории члены УИК будут выезжать раньше – там, где избирателей не так много.

Отличить сотрудника избиркома от волонтера или даже мошенника можно по нескольким признакам. Член УИК, совершающий обход, будет иметь при себе именной бейдж с печатью, шарф в цветах флага Свердловской области (белый, голубой и зеленый), папку «Все о выборах», смартфон со специальным приложением и тематические памятки. Его задача – подробно рассказать, как и где можно проголосовать. Сотрудники избиркомов не занимаются агитацией.

В подомовых обходах будет участвовать 8161 член УИК. Они завершат информационную работу 10 сентября. Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области состоится 12, 13 и 14 сентября.

