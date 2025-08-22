российское информационное агентство 18+

Избирательные бюллетени пустили в печать (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге началась печать избирательных бюллетеней для выборов губернатора Свердловской области. За процессом наблюдали члены избирательной комиссии, председатель избиркома Елена Клименко подписала тираж в печать. Всего выпустят 3 миллиона бюллетеней.

В этом году подсчет голосов будет проводиться классическим способом и с помощью компьютерных технологий. Часть избирательных участков будет оснащена КОИБами – системой распознавания, которая автоматически подсчитает голоса избирателей. Более миллиона бюллетеней печатаются на бумаге повышенной плотности, а также со специальными рамками и маркерами, чтобы устройство могло автоматически распознать отметку, которую сделает избиратель.

Как ранее писал «Новый День», более 120 тысяч уральцев решили не ходить на избирательные участки, а проголосовать дистанционно.

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Екатеринбург, «Новый День, Егор Акулинин

