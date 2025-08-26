За свердловского губернатора можно будет проголосовать в Москве

Свердловские избиратели смогут проголосовать на досрочных выборах губернатора даже в Москве. Для этого в столице откроют 14 избирательных участков, которые разместятся во флагманских центрах «Госуслуг», ТЦ, гостиничном комплексе и на станции метро.

«Это возможность будет удобна тем людям, которые часто летают в Москву на учебу или в командировки, или постоянно проживают в Москве, но сохранили прописку в Свердловской области. Екатеринбург и Москву соединяют многочисленные регулярные авиарейсы – порядка 20 вылетов в день. Международный аэропорт Кольцово – важная площадка для информирования избирателей», – рассказали в региональном избиркоме.

Для голосования в Москве до 8 сентября необходимо подать заявление на портале «Госуслуги», а в дни голосования с 8:00 до 20:00 часов прийти с паспортом на любой из 14 участков. Их адреса можно уточнить в личном кабинете избирателя на «Госуслугах».

Кроме свердловчан проголосовать в Москве смогут избиратели еще 18 регионов, где сейчас также проходят выборы высших должностных лиц. Эта возможность открыта благодаря помощи Мосгоризбиркома и ЦИК России.

Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12, 13 и 14 сентября. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

