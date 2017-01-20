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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

Депутатам гордумы объяснят суть новой транспортной схемы Екатеринбурга

Депутатам гордумы объяснят суть новой транспортной схемы Екатеринбурга

В ближайший вторник депутатов городской думы ознакомят с проектом изменения транспортной схемы Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сайте ЕГД размещен проект повестки заседания, из которого следует, что на информационный час к народным избранникам приглашены председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов и один из авторов схемы, учредитель Фонда содействия развитию городов «Город.PRO» Андрей Толмачев.

Напомним, страсти вокруг новой транспортной схемы Екатеринбурга продолжают накаляться. Если на прошлой неделе первую волну негодования выплеснули , то на этой . Все более или менее медийные лица поторопились высказать свое мнение, вне зависимости от возможности реально повлиять на ситуацию. Например, депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что проект, возмутивший население, надо отложить в долгий ящик и заказать альтернативный – у других специалистов. Его коллега Максим Иванов в шутку предложил объявить конкурс для волонтеров, которые будут вести разъяснительную работу среди граждан на остановках, и обещал лучших пригласить к себе на экскурсию в Госдуму. Эсер Дмитрий Ионин разместил фотографии из трамвая и резюмировал, что «на ровном месте создана ситуация народного бунта, и людей нужно успокоить», после чего объявил, что 31 января «Справедливая Россия» намерена провести митинг против внедрения новой схемы. Спикер заксо Людмила Бабушкина предложила разобраться в проблеме профильному комитету регионального парламента. Его председатель Валентин Лаппо, до недавнего прошлого – префект Железнодорожного района Екатеринбурга, по сути, поддержал мэрию, заявив, что «необходимость в переменах назрела», и «это не дело, когда на одной остановке пересекается 20 маршрутов».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

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