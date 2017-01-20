Депутатам гордумы объяснят суть новой транспортной схемы Екатеринбурга

Публикации за 20.01.17

В ближайший вторник депутатов городской думы ознакомят с проектом изменения транспортной схемы Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сайте ЕГД размещен проект повестки заседания, из которого следует, что на информационный час к народным избранникам приглашены председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов и один из авторов схемы, учредитель Фонда содействия развитию городов «Город.PRO» Андрей Толмачев.

Напомним, страсти вокруг новой транспортной схемы Екатеринбурга продолжают накаляться. Если на прошлой неделе первую волну негодования выплеснули рядовые пользователи как транспорта, так и соцсетей, то на этой преобладали заявления от официальных лиц. Все более или менее медийные лица поторопились высказать свое мнение, вне зависимости от возможности реально повлиять на ситуацию. Например, депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил, что проект, возмутивший население, надо отложить в долгий ящик и заказать альтернативный – у других специалистов. Его коллега Максим Иванов в шутку предложил объявить конкурс для волонтеров, которые будут вести разъяснительную работу среди граждан на остановках, и обещал лучших пригласить к себе на экскурсию в Госдуму. Эсер Дмитрий Ионин разместил фотографии из трамвая и резюмировал, что «на ровном месте создана ситуация народного бунта, и людей нужно успокоить», после чего объявил, что 31 января «Справедливая Россия» намерена провести митинг против внедрения новой схемы. Спикер заксо Людмила Бабушкина предложила разобраться в проблеме профильному комитету регионального парламента. Его председатель Валентин Лаппо, до недавнего прошлого – префект Железнодорожного района Екатеринбурга, по сути, поддержал мэрию, заявив, что «необходимость в переменах назрела», и «это не дело, когда на одной остановке пересекается 20 маршрутов».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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