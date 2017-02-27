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Публикации за 27.02.17

«Пусть ответит за куйвашевское вранье» – жители Карпинска выходят на улицы / После программной статьи губернатора

«Пусть ответит за куйвашевское вранье» – жители Карпинска выходят на улицы После программной статьи губернатора

В Карпинске жители города выходят на протестную акцию. Как рассказал NDNews.ru депутат местной городской думы Владимир Юхно, поводом для собрания жителей стала ситуация с карпинской ЦГБ – лечебное учреждение, несмотря на ремонт помещений и здания, оказалось без роддома. Кроме того, представителями больницы были озвучены планы о закрытии круглосуточного стационара. Это значит, что жителям 28-тысячного Карпинска придется обращаться за медицинским услугами в соседние города.

По словам Юхно, протестная акция не оформлялась как митинг из-за бумажной волокиты и будет проходить в форме встречи избирателей с депутатом. В город как раз прибыл депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев. По словам Юхно, 23 февраля в Карпинске проходило общегородское партийное собрание, по результатам которого было решено требовать отставки главного врача Карпинской ЦГБ Андрея Ильясова, министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова и главы карпинского ГО Андрея Клопова.

«Он должен ответить за куйвашевское вранье в статье. Наверняка именно он предоставлял губернатору сведения, из-за которых тот счел Карпинск образцовым городом», – сообщил организатор акции Владимир Юхно.

Отметим, что ранее представитель ГКБ Карпинска нам подтверждал из-за задолженности больницы в 15 млн рублей. Жители даже создавали к Владимиру Путину на change.org. Однако позже в минздраве опровергли информацию о закрытии учреждения, заявив, что главврачу дали несколько дней на разработку плана спасения больницы.

Напомним, в своей программной статье «Переломный момент» Евгений Куйвашев привел в пример Карпинск как образец для развития малых городов наравне с Верхней Пышмой и Березовским. Съемочная группа нашего агентства , из которого, напротив, следует, что город находится в затяжном социально-экономическом кризисе и нуждается в серьезнейшем внимании со стороны областных властей.

Карпинск, служба информации РИА «Новый День»

Карпинск. Другие новости 27.02.17

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