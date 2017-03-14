Свердловское минприроды назвало главную угрозу. Неожиданно, но это свалки ТКО

Публикации за 14.03.17

Сегодня глава министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов обозначил главную угрозу для окружающей среды региона. Оказалось, что это несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов – то есть того мусора, который «производит» любой человек у себя дома. С этим готовы поспорить, например, жители Полевского.

По словам чиновника, в год в Свердловской области образуется порядка 180 млн тонн мусора. И только 1,5% от этой цифры – это твердые коммунальные отходы. «Проблема с ТКО стоит очень остро. Думаю, никто не слышал про проблемы с несанкционированными свалками промышленных отходов. А вот свалки мусора ТКО – настоящая проблема», – сказал министр.

Действительно, как уже писал NDNews.ru, проблема несанкционированных свалок бытового мусора, особенно – в муниципалитетах, стоит достаточно остро. Из-за отсутствия регламентов в федеральном законодательстве, обязать собственников жилья в частном секторе оплачивать вывоз и ликвидацию мусора нельзя. Равно как возникают сложности с выявлением недобросовестных компаний, занятых в сфере транспортировки отходов, которые сваливают ТКО, например, в лесных зонах. Все эти проблемы, вероятно, может решить 458-ФЗ – он должен был вступить в силу с 1 января 2017 года, однако этот срок перенесли на два года, т.е. на 1 января 2019-го. Чиновники прогнозируют, что после того, как появится региональный «мусорный» оператор, проблем станет существенно меньше.

Вместе с тем, утверждение министра, что основная угроза экосфере идет от ТКО и что найти несанкционированные свалки промышленных отходов сложно, далеко от действительности. Например, как ранее писал NDNews.ru, опасения вызывает состояние Северского пруда в городе Полевском. Отходы производства остановленного криолитового завода попадают в водоем, т.к. шламохранилища и насыпные отвалы не экранированы от почвы. Категорию загрязнения пруда эксперты аттестуют как «опасную» и «чрезвычайно опасную», приводящую к существенному росту заболеваемости населения, в первую очередь, детей.

Екатеринбург, новый День, служба информации РИА «Новый День»

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