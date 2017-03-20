«Начальству втирают очки!» – как свердловское правительство ради галочки участвует в программе Года экологии

Публикации за 20.03.17

Указом президента РФ Владимира Путина 2017-й год был объявлен Годом экологии в России. Специально к этому документу правительством был сформирован план мероприятий по снижению вредного влияния на окружающую среду. Немалую часть должны сделать регионы – власти субъектов РФ сами предоставляли информацию в кабмин о том, какие мероприятия по снижению вреда экологии будут проведены на местных уровнях в 2017-м. Однако при детальном изучении федерального списка оказалось, что правительство Свердловской области, одного из самых неблагополучных регионов России по экологической обстановке, избрало самый легкий путь выполнения указа – приписав себе в актив давно работающие программы модернизации очистных сооружений промпредприятий.

Еще в прошлом году во исполнение указа президента было издано распоряжение правительства РФ, которое включило в себя «План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии». В перечне – 234 мероприятия, которые должны провести федеральные ведомства, региональные органы исполнительной власти и промышленные предприятия. Все действия, прописанные в документе, направлены на снижение вредного влияния на окружающую среду. Свердловская область из 234 строчек в документе занимает только шесть. Так, в плане числятся мероприятия Уральского асбестового горно-обогатительного комбината – на предприятии в этом году должны заменить мокрый пылеуловитель на более современный рукавный фильтр, реконструировать тракты цеха обогащения руды и построить первую очередь водовода для сброса дренажных вод в буферную емкость. Еще один пункт – за ЕВРАЗ НТМК. Предприятие займется техническим перевооружением установки сухого тушения кокса коксохимического производства и передачей сбросных газов с холодных свечей УСТК в газопровод доменного Нижнетагильского металлургического комбината. Однако и в случае с ЕВРАЗом, и в случае с Ураласбестом – это те меры, которые предпринимают заводы в рамках внутренних экологических программ, и проводятся они за счет собственных средств.

Есть в плане еще два пункта, которые касаются нашего региона. Они числятся за правительством Свердловской области. Первый – сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов из областных учреждений социальной сферы (проще говоря, вывоз ртутьсодерждащих ламп и градусников, чем и без года экологии занимались в регионе) и демеркуризация мест их хранения на территории области. Второй – модернизация Северной и Южной аэрационных станций. Последний блок вызвал некоторое замешательство, ведь – модернизация САС и ЮАС в Екатеринбурге ведется уже давно. Причем на средства т.н. инвестнадбавки к тарифу на холодное водоснабжение для потребителей Екатеринбурга и за счет денег, которые оплачивают за подключение новых объектов.

Корреспонденту NDNews.ru эту информацию подтвердили в пресс-службе МУП «Водоканал». «В рамках года экологии запланированы мероприятия по завершению модернизации Северной аэрационной станции. В течение года будут сданы метантенки (оборудование, которое позволяет использовать метан, образовывающийся в процессе очистки стоков, для отопления станции). Это снимает экологическую нагрузку на местность вблизи станции и делает процесс очистки стоков предельно экономичным. Что касается Южной аэрационной станции, то полная модернизация этого объекта, на котором очищается 85% городских стоков, обойдется ориентировочно в 9 млрд рублей. Это проект, который рассчитан на довольно длительный промежуток времени и разбит на последовательные этапы. В прошлом году мы завершили первый – прошли государственную экспертизу инженерной концепции модернизации ЮАС (стадия «инжиниринг»). Для того, чтобы начать модернизацию этого блока, необходимы подготовка и согласование рабочей документации. В течение 2017 года планируется сделать именно эту часть работы. Также в 2017 году будет построена новая приемная камера для сточных вод. Все перечисленные модернизации происходят в рамках инвестиционной программы предприятия – это инвестиционная надбавка к тарифу и одна из составляющих тарифа за подключение новых объектов», – напомнил главный инженер МУП «Водоканал» Евгений Буженинов.

Но, справедливости ради, нужно сказать, что есть и региональный план мероприятий по подготовке и проведению Года экологии. Он был утвержден во второй половине января 2017-го. В документе за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева содержится шесть основных разделов и 43 пункта. Часть из них пересекается с тем, что написано в распоряжении федерального кабмина.

Если попытаться выделить что-то более-менее новое в документе, то это сведется к пунктам, которые можно пересчитать по пальцам. Первый – об организации раздельного сбора ТКО в исполнительных органах госвласти Свердловской области. Грубо говоря, бумагу в министерствах будут выкидывать в одни коробки, а пластик – в другие. Второй -разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек у населения. Это, впрочем, тоже не ново – по Екатеринбургу стоят специальные желтые контейнеры, куда население может приносить отработанные лампы и элементы питания, а различные организации – от хоккейных клубов до благотворительных фондов – и без поддержки правительства постоянно устраивают акции по приему батареек у населения. Есть пункт – «Лесовосстановление на территории Свердловской области». Согласно нему, в регионе должны восстановить 23855 Га зеленых насаждений, в том числе за счет проведения Всероссийского дня посадки леса. Планируется, что в нем примут участие не меньше трех тысяч человек, которые высадят 300 тысяч саженцев. Пожалуй, это единственный конкретный и действенный с точки зрения охраны окружающей среды пункт из всего трехстраничного плана действий на Год экологии.

Проблема в том, что больше половины из всей свердловской программы – это проведение разного рода форумов, съездов, конгрессов, детских тематических игр и конкурсов, школьных олимпиад по экологии, и так далее. То есть просветительская деятельность среди населения. Безусловно, и она важна. Но в регионе, который регулярно занимает последние строчки экологического рейтинга «Зеленого патруля», логично было бы ожидать каких-то более решительных шагов в поддержку экологии. К тому же ценность некоторых подобных мероприятий иногда вызывает вопросы. Например, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошел всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов». Несмотря на звучное название, основными спикерами мероприятия выступили свердловчане – чиновники местных министерств и департаментов, представители аппарата омбудсмена региона, члены Уральской торгово-промышленной палаты.

Еще часть пунктов связана с рутинной деятельностью надзорных органов – пресекать деятельность «черных лесорубов», проводить уборку лесопарков в Екатеринбурге, вести мониторинг особо защищенных лесных зон и водных объектов, и т.д. Словом, все то, чем и так должны заниматься профильные министерства и департаменты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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