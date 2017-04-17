«Тихая кампания со статистами»: выборы губернатора пока ожидаются скучными

Публикации за 17.04.17

Губернаторскую кампанию в Свердловской области можно считать открытой: сегодня президент Владимир Путин назначил Евгения Куйвашева врио главы региона. Между тем большинство политических партий пока не готовы назвать имена своих кандидатов, а политологи предсказывают «тихую кампанию со статистами».

Громче всех назначение Куйвашева приветствовали единороссы. «Для уральских единороссов это ожидаемое событие, – отметил секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. – Считаем решение президента оценкой работы Евгения Владимировича на посту губернатора Свердловской области, достигнутых регионом результатов. Ближайшей задачей Свердловского регионального отделения является проведение предварительного голосования. Уверен, коллеги присоединятся к высокой оценке нашего лидера и поддержат Евгения Владимировича при выдвижении и проведении избирательной кампании». Напомним, праймериз на выборах высшего должностного лица Свердловской области пройдут по так называемой четвертой модели: предварительное голосование состоится на региональной партийной конференции, и круг выборщиков будет ограничен ее делегатами. Голосование будет альтернативным – не менее двух кандидатов, и ему будут предшествовать встречи претендентов с местными и первичными партийными организациями. Дата конференции еще не назначена.

Остальные парламентские партии пока не раскрывают своих карт, ограничиваясь лишь сообщением о том, что участвовать в выборах губернатора будут. «В ближайшее время (в конце этой недели либо в начале следующей) состоится съезд высшего совета ЛДПР в Москве, где будет принято решение о выдвижении кандидата в губернаторы Свердловской области. Сейчас никаких фамилий претендентов от партии назвать не могу, но это точно будут члены партии ЛДПР», – рассказал свердловский координатор «соколов Жириновского» Антон Гусев.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сегодня на заседании в полпредстве заявил, что «скорее всего, будет свой кандидат от партии в губернаторы Свердловской области». Интересно, что его коллега Александр Бурков по-прежнему не исключает варианта выдвижения единого кандидата от оппозиции.

Получить комментарий секретаря областного отделения КПРФ Александра Ивачева не удалось, но ранее он отмечал, что окончательное решение по кандидату в губернаторы еще не принято.

Лидер уральских «пенсионеров» Дмитрий Сергин сообщил, что партия держит курс на участие во всех без исключения избирательных кампаниях, но когда будет названо имя кандидата, затруднился ответить.

Отметим, что бывший лидер Партии пенсионеров Евгений Артюх высказался гораздо более энергично: «Призываю здоровые силы области из тех, кто недоволен таким решением по и.о., объединить усилия по поддержке более достойной кандидатуры. Лично я убежден, что Куйвашеву пора покинуть Свердловскую область», – написал он в своем фейсбуке. Другой непримиримый критик губернатора, бывший депутат заксо Нафик Фамиев, прокомментировал новость еще короче: «Выборы? Какие выборы? Путин его уже назначил».

По мнению политолога Евгения Минченко, назначение Куйвашева врио губернатора еще раз свидетельствует о мощном лоббистском ресурсе Собянина. «Теперь вопрос только в том, захотят ли Куйвашев-Тунгусов играть в конкуренцию или пойдут по пути тихой кампании со статистами, от греха подальше. Второй вариант пока представляется более вероятным. Но для свердловчан будет обидно – колыбель Уральской республики гордится традициями политической конкуренции. Инерционный сценарий может негативно сказаться на явке и в сентябре 2017, и в марте 2018», – резюмирует эксперт.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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