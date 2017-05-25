«За сезон могу поставить «четверку» / Президент ФК «Урал» об итогах сезона и планах на будущее (ФОТО)

Публикации за 25.05.17

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» официально завершил сезон 2016/2017, который выдался на редкость контрастным. Благодаря осечкам конкурентов из «подвала» турнирной таблицы в последних матчах чемпионата команда сохранила прописку в премьер-лиге. «Оранжево-черным» по ходу сезона пришлось со скандалом сменить главного тренера – вместо Вадима Скрипченко вновь пригласить «спасителя» Александра Тарханова, преодолеть давление после нашумевшего матча с «Тереком», пережить абсурдную игру с «Зенитом». Отдельного внимания заслуживает выступление «Урала» в Кубке России, где уральцы впервые в своей истории дошли до финала и уступили в решающем матче «Локомотиву». Сегодня итоги сезона в неформальной встрече с журналистами подвел президент «Урала» Григорий Иванов.

О результатах

«Сезон получился неоднозначным и тяжелым. В первом круге взяли не столько очков, сколько планировали. После первого круга у нас было 14 очков. И мы благодарны Тарханову, который совершил чудо. При нем мы набрали еще 16 очков и с тридцатью смогли спокойно уйти в отпуск.

Задача на сезон была выступить не хуже, чем в прошлом году. Но получилось так, как получилось.

Заняли 11-е место, сохранили место в премьер-лиге. Я считаю, это все-таки положительный результат. Ну и вытащил нас кубок страны, мы сыграли в финале в Сочи. Из-за этого за сезон можно поставить оценку «4».

Об эмоциях

«Отставка Скрипченко была непонятна всем. Тяжело относились к тому, что он ушел, бросив команду в трудную минуту, и оказался в стане наших соперников – «Крыльях Советов». Это не делает ему чести. Но когда приходит Тарханов, всегда происходит встряска. Игра команды меняется в лучшую сторону, она начинает комбинировать. Мы все очки набрали, играя в хороший футбол, который любит Тарханов. Может быть, в конце нам не хватило физики. У нас всегда творческий спор по этому поводу с Тархановым. Я считаю, что нужно заниматься физическими упражнениями, он говорит, нужно больше с мячом работать.

Еще подкосил матч с «Зенитом». Мы не должны были проигрывать «Зениту» в первом матче на новом питерском стадионе. Из-за этого сразу же вышло поражение от «Спартака», когда не играли два опорных защитника и удаленные игроки. Нам было со «Спартаком» очень тяжело. Хотя если бы были все ведущие игроки, могли бы сыграть достойнее с чемпионом России. Следом был «Терек», неудача в финале Кубка России. На этом фоне команда растерялась, и ход, который мы набрали вначале весеннего отрезка, был упущен. Впрочем, перед последней игрой с «Уфой» мы были уверены в том, что выполнили задачу на сезон. Но концовку все же смазали».

О частых удалениях игроков

«Когда ребята видят несправедливость, например, как в случае с удалением Бикфалви, – его удалили ни за что – какой тут психолог может помочь? Роман Павлюченко пошел объясняться с судьей, получил еще одну карточку. Если бы Емельянов не потолкался с Дзюбой, не было бы ничего. Но арбитр удалил в общей сложности у нас трех игроков, не было наказания у питерцев.

Я не понимаю таких тренеров, как Луческу (главный тренер «Зенита», – прим. ред.), который везде рассказывает, что все три удаления были по делу. Как это? Говори правду, зачем людей вводить в заблуждение? Бикфалви тогда честно сыграл. Весь стадион в Санкт-Петербурге видел всё и поддерживал нашу команду, особенно когда мы пошли в атаку всемером и могли еще гол забить.

После «Зенита», проигрыша «Спартаку» и вдобавок после финала Кубка России команда была эмоционально выхолощена».

О новых футболистах

«Скажи сейчас, что «Урал» интересуется каким-то конкретным игроком, и этот футболист начнет стоить в два раза дороже. Мы ведем работу по всем направлением. Нам в каждую линию надо по футболисту. Будем искать. Селекционеры не спят. Хотелось бы более опытного вратаря, хотя это не самая проблемная позиция. Но хочется голкипера, чтобы не допускал ошибок, из-за которых в этом году мы не досчитались многих очков».

О ситуации с Павлюченко

«Так вышло, что Роман покинул нас. Он хотел остаться, был благодарен за то, что ему позволили еще сыграть в премьер-лиге. Мы готовы были продлить с ним контракт в любое время. Но тут сыграли свою роль семейные обстоятельства. Рома приходил ко мне вместе с женой. Я всего рассказать не могу. Но причины были. Футбол – футболом, а семья есть семья. Я думаю, что любой человек ставит семью на первый план, и только потом работа.

В настоящий момент у нас прекращены контракты с тремя футболистами – Жан Жаком Бугуи, Александром Новиковым и Романом Павлюченко. С главным тренером Тархановым контракт действующий – до весны 2018 года. Он будет готовить команду к новому сезону, тут без вопросов».

О задаче на сезон и еврокубках

«Задача ставится как обычно – закрепиться в премьер-лиге. Я считаю, что по игре мы не хуже «Уфы», «Амкара», которые оказались впереди нас. Будем стараться занять не 11-е место, а подняться выше, показывать хороший футбол. На днях состоится совет директоров «Урала», где должны утвердить бюджет на следующий год. После этого я готов с вами встретиться еще раз и сообщить конкретно, какие точно у нас задачи будут стоять. Для себя мы ставим задачу выступить как можно лучше.

О том, что мы будем бороться в сезоне 2017/2018 за еврокубки, говорил губернатор. Почему нет? В этом году нам не хватило немного. В следующем году будем стараться пройти как можно дальше – и в чемпионате, и в Кубке России. Хотим, чтобы не только команды из других стран на ЧМ-2018 к нам приехали, но и чтобы на клубном уровне «Урал» играл в Лиге Европы».

О Центральном стадионе

«Я посмотрел и понял, что временные трибуны (которые будут находиться за воротами, – прим. ред.) нехорошо смотрятся, портят общий вид. Они торчат, как уши. Я думал, эти трибуны не так будут выпирать, они за ареной фактически. Это уже сейчас заметно, когда выезжаешь с Малышева на Репина. Кроме того, там очень высоко и не дай бог кто-то упадет – сразу убьется. Поэтому я за то, чтобы их после ЧМ демонтировали. Конечно, это вопрос денег. Мне озвучили, что на демонтаж сборно-разборных конструкций надо 1 миллиард рублей. Где их взять?

Но из разобранных трибун можно будет собрать несколько небольших стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек. Сейчас Центральный стадион не принадлежит региону, а передан федеральным структурам. Далее под ЧМ-2018 арену получит в пользование ФИФА, которая после мундиаля должна вернуть ее обратно федералам. Уже они будут думать, что делать – отдавать стадион области или клубу. Вопрос в том, надо ли это клубу? Чтобы такую махину содержать, нужны большие деньги. В общем, будем думать, считать».

О посещаемости матчей

«Конечно, мало людей ходит на матчи. Но кто пойдет на футбол в марте? Кто ребенка отпустит, когда холодина такая? Никто не идет на стадион, когда некомфортно. Вот когда будут комфортные условия, тепло, – другой вопрос. Но у нас же система «осень-весна»… В нашем городе есть крытый манеж, но его не очень любят футболисты, даже наши.

С другой стороны, в НХЛ и НБА люди знают, где через год будут играть, каком городе и во сколько. У нас такого и в помине нет. Нам только 8-го числа утвердят календарь. Хотя каких-то сложностей в его составлении, даже с учетом игр команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы, я не вижу».

Сейчас футболисты и тренерский штаб «Урала» находятся в отпуске. Следующий сезон в РФПЛ предварительно начнется 16 июля.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

Демонтаж временных трибун Центрального стадиона обойдется в миллиард рублей. / В свердловской больнице рассыпали хлорную известь. / Если нет денег, но очень хочется на Стаса Михайлова: билетные сервисы ввели рассрочку (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»