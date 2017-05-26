Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 26.05.17

Редакция агентства «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели. Скандальные заявления, курьезные происшествия, яркие фото и видео, словом, все, чем запомнится эта «пятидневка», в еженедельном обзоре NDNews.ru.

Событие недели

В понедельник администрация Екатеринбурга опубликовала проект постановления, которым местные власти намерены разрешить сооружение насыпного острова на uородском пруду и, соответственно, строительство храма-на-воде, вокруг которого последние месяцы в городе идут ожесточенные споры. Документ подробно описывает то состояние, в котором находится главный водоем Екатеринбурга и река Исеть. Кроме как катастрофической ситуацию не назвать. Однако вместо того, чтобы заниматься оздоровлением городского пруда и его экосистем, чиновники, по всей видимости, решили, что ему уже не помочь, а потому хотят одобрить мега-стройку, из-за которой водоем на пять лет станет отстойником и складом для сотен тонн отходов.

Скандал недели

Dоспитательные методики одного из преподавателей Уральского государственного педагогического университета Сергея Майфата, который ведет дисциплину ОБЖ в вузе, неожиданно стали предметом жарких обсуждений в России. Студенты УрГПУ пожаловались корреспонденту нашего агентства, что преподаватель обязал их писать рефераты на темы «Либерализм как угроза РФ» или «Влияние либералов на безопасность жизнедеятельности». Оказалось, что таких заданий учебной программой не предусмотрено, а писать заставляют только тех, кто прогуливал пары. Что, впрочем, не уменьшило волну недовольства в адрес Майфата.

Более того, он заставил поговорить о себе еще один день, когда внезапно отказался от заявлений, которые делал накануне.

Заявление недели

Политическую повестку в Свердловской области, несмотря на то, что до выборов губернатора остается чуть больше ста дней, нельзя назвать интересной. Однако на этой неделе случились кое-какие проблески. В частности, о своем желании попробовать себя в качестве кандидата в главы региона заявил бывший соратник Евгения Ройзмана (который, напомнил, объявил о том, что пойдет на выборы губернатора под знаменами «Яблока»), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. «На днях мне поступило предложение выдвинуться в губернаторы, и я его принял», – заявил он.

Ройзман тут же прокомментировал, что ожидал чего-то в таком роде: «Москва против моего выдвижения. Поэтому я думал, что будет выдвинут кандидат, достаточно оппозиционный и лояльный власти. Но мои планы по выдвижению в губернаторы остаются неизменными. Если мне удастся пойти муниципальный фильтр, это возможно, я считаю, то я одержу победу».

Курьез недели

На этой неделе заставила о себе поговорить пресс-служба администрации Екатеринбурга, которая трижды объявляла о перекрытии улицы Репина на участке возле Центрального стадиона, но так этого и не сделала. Ограничение на проезд по этому отрезку неминуемо бы вызвало транспортный коллапс – через Репина в центр города едут жители ВИЗа, Академического, а также городов-спутников. Первое объявление о том, что с утра по улице нельзя будет проехать, сделали в среду вечером, но в четверг люди, выехавшие на работу пораньше, чтобы не опоздать из-за пробок, с удивлением обнаружили, что движение никто не закрывал.

В мэрии подумали и через некоторое время заявили, что проезд будет ограничен вечером. Но и в четверг этого не произошло – срок снова сдвинули, на сей раз, на вечер пятницы. Впрочем, чуть позже в администрации города снова передумали и назвали новую дату перекрытия улицы Репина – 2 июня.

Видео недели

Схемы обнальщиков

В редакцию РИА «Новый День» обратился житель Новой Ляли Иван, который согласился рассказать на камеру о том, как его и других людей держала в плену банда обнальщиков. Мужчина принял предложение незнакомца из соцсетей о подработке – ему посулили 20 тысяч рублей – и стал «гастролировать» по городам России, в каждом из которых оформлял в «Сбербанке» на свое имя и документы банковские карты. Его и других участников схемы держали в квартире, где людям приходилось спать вповалку, подвергаться побоям и голодать. Рассказ Ивана – в видеосюжете NDNews.ru.

Такой запомнится уходящая рабочая неделя, а чем занять себя в выходные, читайте в нашей рубрике «WEEKEND в Екатеринбурге».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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