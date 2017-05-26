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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция агентства «Новый День» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели. Скандальные заявления, курьезные происшествия, яркие фото и видео, словом, все, чем запомнится эта «пятидневка», в еженедельном обзоре NDNews.ru.

Событие недели

В понедельник администрация Екатеринбурга , которым местные власти намерены разрешить сооружение насыпного острова на uородском пруду и, соответственно, строительство храма-на-воде, вокруг которого последние месяцы в городе идут ожесточенные споры. Документ подробно описывает то состояние, в котором находится главный водоем Екатеринбурга и река Исеть. Кроме как катастрофической ситуацию не назвать. Однако вместо того, чтобы заниматься оздоровлением городского пруда и его экосистем, чиновники, по всей видимости, решили, что ему уже не помочь, а потому хотят одобрить мега-стройку, из-за которой водоем на пять лет станет отстойником и складом для сотен тонн отходов.

Новый День: Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Скандал недели

Dоспитательные методики одного из преподавателей Уральского государственного педагогического университета Сергея Майфата, который ведет дисциплину ОБЖ в вузе, неожиданно стали предметом жарких обсуждений в России. Студенты УрГПУ пожаловались корреспонденту нашего агентства, что преподаватель обязал их . Оказалось, что таких заданий учебной программой не предусмотрено, а писать заставляют только тех, кто прогуливал пары. Что, впрочем, не уменьшило волну недовольства в адрес Майфата.

Новый День: Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Более того, он заставил поговорить о себе еще один день, .

Заявление недели

Политическую повестку в Свердловской области, несмотря на то, что до выборов губернатора остается чуть больше ста дней, нельзя назвать интересной. Однако на этой неделе случились кое-какие проблески. В частности, о своем желании попробовать себя в качестве кандидата в главы региона заявил бывший соратник Евгения Ройзмана (который, напомнил, объявил о том, что пойдет на выборы губернатора под знаменами «Яблока»), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. «На днях мне поступило предложение выдвинуться в губернаторы, и я его принял», – .

Новый День: Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Ройзман тут же прокомментировал, что ожидал чего-то в таком роде: «Москва против моего выдвижения. Поэтому я думал, что будет выдвинут кандидат, достаточно оппозиционный и лояльный власти. Но мои планы по выдвижению в губернаторы остаются неизменными. Если мне удастся пойти муниципальный фильтр, это возможно, я считаю, то я одержу победу».

Курьез недели

На этой неделе заставила о себе поговорить пресс-служба администрации Екатеринбурга, которая трижды объявляла о перекрытии улицы Репина на участке возле Центрального стадиона, но так этого и не сделала. Ограничение на проезд по этому отрезку неминуемо бы вызвало транспортный коллапс – через Репина в центр города едут жители ВИЗа, Академического, а также городов-спутников. Первое объявление о том, что с утра по улице нельзя будет проехать, , но в четверг люди, выехавшие на работу пораньше, чтобы не опоздать из-за пробок, .

Новый День: Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

В мэрии подумали и через некоторое время заявили, что проезд . Но и в четверг этого не произошло – срок снова сдвинули, на сей раз, . Впрочем, чуть позже в администрации города снова передумали и .

Видео недели

Схемы обнальщиков

В редакцию РИА «Новый День» обратился житель Новой Ляли Иван, который согласился рассказать на камеру о том, как его и других людей . Мужчина принял предложение незнакомца из соцсетей о подработке – ему посулили 20 тысяч рублей – и стал «гастролировать» по городам России, в каждом из которых оформлял в «Сбербанке» на свое имя и документы банковские карты. Его и других участников схемы держали в квартире, где людям приходилось спать вповалку, подвергаться побоям и голодать. Рассказ Ивана – в видеосюжете NDNews.ru.

Такой запомнится уходящая рабочая неделя, а чем занять себя в выходные, читайте в нашей рубрике «».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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