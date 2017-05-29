Акции XXI века. «Казнь» медведя, трупы на улицах и поскакушки у Ельцин-центра – ультиматумы и флешмобы второго десятилетия / (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

NDNews.ru представляет вторую часть проекта «Акции XXI века». Текущее десятилетие для свердловчан начиналось бурно – с массовых митингов против строительства храма и фальсификаций результатов парламентских выборов. Но после законодательного «закручивания гаек» публичные протесты стали тише и однообразнее, а вместо них буйным цветом расцвели молодежные флешмобы, имевшие исключительно развлекательную цель. Увы, в 2016 году начали запрещать и их. За последние несколько месяцев протестное движение в Екатеринбурге стало снова набирать обороты – так горожане реагируют на резонансные решения власти, будь то застройка акватории городского пруда, транспортная реформа или запрет на антикоррупционный митинг.

Тысячи горожан спасли фонтан «Каменный цветок» от постройки храма

Весна 2010 года в Екатеринбурге ознаменовалась борьбой горожан за сохранение любимой площадки для проведения акций – сквера у фонтана «Каменный цветок». Заявленный в апреле митинг против строительства храма Святой Екатерины на этом месте неожиданно собрал больше 4 тысяч горожан самых разных возрастов – пришли молодые люди, семьи с детьми, пожилые граждане. Среди выступавших было много известных уральцев, в том числе участник группы «Чайф» Владимир Бегунов, драматург Николай Коляда, декан истфака УрГУ Владимир Бабинцев, областные и городские депутаты.

Около трех тысяч участников подписали петицию за проведение публичных слушаний по вопросу строительства храма. Как отмечали очевидцы, акция проходила в дружелюбной атмосфере, за оставленные подписи горожане получали воздушные шарики и значки, а затем шли на импровизированный концерт рок-музыкантов. Никаких агрессивных высказываний против РПЦ организаторы митинга старались не допускать. Впоследствии руководство Свердловской области отказалось возводить религиозное сооружение на месте сквера.

«Казнь» плюшевого медведя на стихийных протестах после выборов-2011

В декабре 2011 года в Екатеринбурге, как и по всей стране, прокатились массовые митинги против результатов парламентских выборов. На первый пикет собралось около 5 тысяч недовольных горожан, которые вышли на площадь Труда стихийно, без официального организатора. В течение трех часов люди требовали перевыборов, отставки главы ЦИК Владимира Чурова и председателя свердловского облизбиркома Владимира Мостовщикова, и с азартом подхватывали кричалки против власти. Настоящий восторг в толпе вызвало появление плюшевого медведя, которого один из участников акции посадил на деревянный кол. Эту «инсталляцию» затем водрузили на памятник Татищеву и де Геннину.

Второй митинг прошел спустя неделю и был официально разрешенным. Он оказался столь же многолюдным, но не слишком продолжительным. Участникам раздавали белые ленточки, значки «Верните России честные выборы» и свистки. Многие автомобилисты, проезжая площадь Труда, где шло мероприятие, сигналили в знак поддержки протестующих. Организаторы акции устроили для участников небольшой символический конкурс транспарантов. Явным победителем – под общий смех, одобрительные крики и аплодисменты – стал большой плакат с фотографиями Путина и Медведева, к головам которых были пририсованы оленьи рога. Подпись к плакату – популярная в Интернете шутка: «Дед Мороз! Подари мне на Новый год нового президента, а оленей забери себе!».

Оба массовых митинга прошли в целом спокойно. Несмотря на огромное количество полицейских, охранявших участников, были задержаны единицы протестующих, которых силовики вскоре отпустили.

Первый и последний «Русский марш» в центре Екатеринбурга

1 мая 2012 в Екатеринбурге прошло первое шествие уральских националистов, которое оказалось неожиданно массовым. Несколько сотен участников прошагали по улице 8 Марта и проспекту Ленина до памятника основателям города, скандируя лозунги «Слава России!», «Русский – значит трезвый», «России – русская земля!», а также уже ставший любимым на многих других политических акциях: «Пока мы едины, мы непобедимы!». Были и кричалки, где позиция участников шествия была обозначена более четко: «Надоела шаурма, это русская страна» и «Это русский первомай, гастарбайтер уезжай!».

В последующие годы администрация Екатеринбурга отказывалась согласовывать «Русский марш» в центре города, и националисты перенесли свои шествия на Уралмаш. В 2017 году идеологи движения отказались от публичных акций.

Маг вуду лег в гроб во имя свободы Pussy Riot

В октябре 2012 году уральский маг вуду Антон Симаков устроил перфоманс в поддержку участниц панк-группы Pussy-Riot. Накануне маг пообещал журналистам, что совершит жертвоприношение, а также ляжет в гроб. Однако к назначенному времени колдун явился, пошатываясь, и с бутылкой коньяка.

Впрочем, в обитый красной тканью гроб он все же лег, показав оттуда неприличный жест – тем самым, по его словам, он выразил свое отношение к моралистам и суду. После он, вырвав микрофон из рук одного из тележурналистов, выкрикнул «Свободу Pussy Riot!», и сообщил, что наказание девушкам из группы, по его мнению, слишком сурово, и Русская православная церковь должна была проявить сострадание. «Пусть девушки повели себя гадко, но они не украли, они не убили. Нельзя людей наказывать за их ценности – это возврат к инквизиции», – заявил пьяный колдун. После этого он посвятил пару слов президенту России Владимиру Путину, сообщив, что ему он не верит. Также колдун заявил, что лучше «сдохнет и закопает себя» и, матюгнувшись, лег обратно в гроб.

Несовершеннолетние зоозащитники оскорбили прохожих в мехах

В октябре 2013 года в Екатеринбурге прошел «антимеховой марш», его активисты требовали остановить производство одежды и обуви из кожи и меха животных, а также пугали и оскорбляли прохожих. Причем большинство участников были несовершеннолетними подростками.

Они прошлись колонной по центру города, громко скандируя лозунги вроде «Чего мы хотим? Освобождения клеток! Когда мы хотим? Прямо сейчас!», «Любишь кошек и собак, но в мехах стоишь, дурак!», а также «Откажитесь от мехов, мех – одежда для лохов». Эти выкрики вызвали неудовольствие у некоторых из прогуливающихся по улице Вайнера екатеринбуржцев – особенно тех, кто были одеты в кожаные куртки и меховые пальто.

«Внезапная смерть» прохожих на Вайнера

Во втором десятилетии среди молодежи Екатеринбурга невероятной популярностью стали пользоваться различные флешмобы. Один из них назывался «Внезапная смерть» и проводился в конце весны или начале лета. Суть акции простая: участники шли по улице и в назначенное время замертво падали на землю. Они неподвижно лежали на тротуаре в течение пяти минут, наблюдая за реакцией ошарашенных прохожих. После этого участники «воскресали» и, как ни в чем не бывало, расходились по сторонам.

Парад «живых мертвецов» в центре Екатеринбурга

Еще один любимый молодежный флеш-моб – «Парад зомби» – проводился несколько лет подряд в летние месяцы. Несколько сотен загримированных горожан шагали по центру города, распугивая и смеша прохожих. Особо разыгравшиеся «живые мертвецы» в шутку «нападали» на велосипедистов и промоутеров на улице Вайнера. В 2013 году шуточное шествие совпало с днем ВМФ, что добавило празднику колорита – проходящие и проезжающие мимо моряки приветствовали зомби радостными возгласами. Правда, некоторых горожан такое соседство огорчило, и они провожали толпу «мертвецов» недоуменными взглядами.

Уральская «Монстрация» и ее особенности

Аполитичное шествие с дурацкими лозунгами на Первомай, придуманное новосибирским художником Артемом Лоскутовым, проводилось в Екатеринбурге с 2013 года. Акция вмиг стала популярной у школьников и студентов, поэтому вместо ироничной пародии она стала походить на совместную прогулку поклонников аниме, готики, геймеров и хипстеров. Пройдя заданный маршрут участники обычно отмечали встречу танцами и песнями под гитару. Исключением стала только «Монстрация» в 2016 году, когда к шествию неожиданно присоединились оппозиционеры с плакатами, критикующих действия городских и областных властей.

В 2017 году заявка на проведение молодежной акции несколько раз отклонялась – традиция проводить «Монстрацию» в Екатеринбурге, похоже, закончилась.

На бутафорских выборах екатеринбуржцы назначили Путина императором

В сентябре 2015 года группа гражданских активистов «Екатеринбург за свободу» провела уличный перфоманс – имитацию выборов. Прохожим было предложено назначить Путина императором, заменить депутатов на профессиональных клоунов и ввести в обиход прейскурант на откаты. Результаты голосования удивили даже организаторов. Из 122 человек 34% высказались за то, чтобы назначить президента Путина императором, а свердловского губернатора Куйвашева – его пожизненным наместником. В целом акция была посвящена прошедшим выборам в регионах страны и прессингу, которому, по мнению организаторов, были подвергнуты протестные партии.

Коммунисты «повесили» экономику России

Партийные митинги «десятых» не отличались оригинальностью и проводились по одному и тому же сценарию. Сломать «шаблон» попытались свердловские коммунисты, чтобы заработать политические очки в разгар экономического кризиса. В январе 2015 года, спустя полтора месяца после обвала рубля, партийцы на митинге у памятника Ленину «повесили» экономику России.

Ее роль исполнял активист, который стоял на импровизированной виселице с петлей обмотанной вокруг шеи. Рядом с ним стояли пенсионерки из КПРФ и требовали освободить россиян из кредитной кабалы.

Обнимашки» городского пруда – новый протест против строительства храма

В 2016-17 годах в Екатеринбурге вновь актуализировалась тема строительства храма Святой Екатерины – теперь уже в акватории городского пруда. На этот раз протест горожан вылился в мирную акцию «Обнимем пруд». В феврале около 200 екатеринбуржцев, взявшись за руки, организовали живой хоровод на набережной Исети. Примечательно, что мероприятие не было согласовано с властями, так как участники не считали ее ни митингом, ни пикетом. Никто не выкрикивал лозунгов, никто не принес с собой никаких плакатов или транспарантов. Сотрудники полиции на происходящее никак не реагировали, но следили, чтобы никто не спускался на уже изрядно подтаявший лед.

Повторная акция в апреле собрала уже более полутора тысяч горожан, и демонстрантам удалось создать живую цепь, охватившую набережную с двух сторон – от Драмтеатра и до ККТ «Космос». Судя по тому, что споры вокруг проекта не утихают, а власть не желает вступать в диалог с несогласными горожанами, протестное движение екатеринбуржцев против застройки водоема будет только набирать обороты.

Молодежь устроила митинг против коррупции, несмотря на запрет властей

26 марта 2017 года в Екатеринбурге прошел несанкционированный митинг против коррупции, организованный оппозиционером Алексеем Навальным. На площадь Труда, несмотря на запрет властей, вышло более тысячи горожан, по большей части молодые люди. Правда, протестующие пробыли на площадке недолго и нестройной колонной отправились к Ельцин-центру, где некоторые активисты устроили поскакушки с кричалками против премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По словам очевидцев, полиция успела задержать на акции 11 человек. В полицейском Главке пояснили, что в отношении 11 горожан были составлены протоколы об административном правонарушении (участие в несанкционированном митинге), а после их отпустили. Несмотря на то, что антикоррупционный митинг в Екатеринбурге вышел довольно скомканным, он произвел сильное впечатление на все уровни власти. Губернатор Евгений Куйвашев назвал мартовский протест «провокацией», а полпред в УрФО Игорь Холманских призвал политические партии немедленно наладить контакт с молодежью.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Антон Отман

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