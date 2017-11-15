В доме фотографа Дмитрия Лошагина обнаружили порностудию с наркотиками

В доме на Белинского, 32, в Екатеринбурге, где располагается лофт фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство супруги, полицейские обнаружили настоящую порностудию. В ней силовики нашли наркотики и уже отснятые фильмы для взрослых.

Порностудия в лофте

«В ходе спецоперации сотрудниками полиции на территории Октябрьского района задержан мужчина за хранение наркотических средств. У уроженца города Оленегорска 1992 года рождения, ранее судимого, обнаружен и изъят мефедрон массой 3,68 грамма. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет», – сообщили сегодня в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Первый вице-президент «Города без наркотиков» Тимофей Жуков в социальных сетях уточнил, что спецоперация правоохранителей проходила в квартире на 11 этаже дома по улице Белинского, 32. В ней проживала молодая пара. «Их приняли из-за причастности к обороту наркотиков, но в ходе осмотра вскрылись интересные факты. Дорогая квартира была выбрана неслучайно: изысканная лепнина и изразцы с головами львов на стенах, сценические костюмы и фаллоимитаторы, огромная кровать с балдахином и шелковое постельное белье служили скорее декорацией для съемок домашнего кино, нежели предметами уюта и комфорта. Влюбленные мечтали об успешной карьере порнозвезд и готовили портфолио для знаменитого американского бренда. Герои рассказа транслировали домашнее видео в режиме онлайн за неприлично большое вознаграждение», – говорит представитель ГБН. По словам Тимофеева, сначала молодые люди сознались в хранении наркотиков, но теперь все упорно отрицают, следуя рекомендациям дорогущего адвоката.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

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