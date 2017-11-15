российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 ноября 2017, 17:04 мск

Екатеринбург

, , , , , , ,

  1. Екатеринбург
  2. 15 Ноябрь 2017

В доме фотографа Дмитрия Лошагина обнаружили порностудию с наркотиками

В доме фотографа Дмитрия Лошагина обнаружили порностудию с наркотиками

В доме на Белинского, 32, в Екатеринбурге, где располагается лофт фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство супруги, полицейские обнаружили настоящую порностудию. В ней силовики нашли наркотики и уже отснятые фильмы для взрослых.

Порностудия в лофте

«В ходе спецоперации сотрудниками полиции на территории Октябрьского района задержан мужчина за хранение наркотических средств. У уроженца города Оленегорска 1992 года рождения, ранее судимого, обнаружен и изъят мефедрон массой 3,68 грамма. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет», – сообщили сегодня в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Первый вице-президент «Города без наркотиков» Тимофей Жуков в социальных сетях уточнил, что спецоперация правоохранителей проходила в квартире на 11 этаже дома по улице Белинского, 32. В ней проживала молодая пара. «Их приняли из-за причастности к обороту наркотиков, но в ходе осмотра вскрылись интересные факты. Дорогая квартира была выбрана неслучайно: изысканная лепнина и изразцы с головами львов на стенах, сценические костюмы и фаллоимитаторы, огромная кровать с балдахином и шелковое постельное белье служили скорее декорацией для съемок домашнего кино, нежели предметами уюта и комфорта. Влюбленные мечтали об успешной карьере порнозвезд и готовили портфолио для знаменитого американского бренда. Герои рассказа транслировали домашнее видео в режиме онлайн за неприлично большое вознаграждение», – говорит представитель ГБН. По словам Тимофеева, сначала молодые люди сознались в хранении наркотиков, но теперь все упорно отрицают, следуя рекомендациям дорогущего адвоката.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.11.17

Бывший подсудимый против фаната цифровой экономики: кандидаты на должность министра экономики рассказали о себе (ФОТО). / Магазины горят, на улицах пьяные солдаты. Как после Октябрьской революции спалили торговый Ирбит (ФОТО). / В Качканаре завод задолжал рабочим более 22 млн рублей. Гендиректора вызвали на ковер в прокуратуру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Новые арендаторы лофта Дмитрия Лошагина терроризируют соседей шумными вечеринками

Метки / Дело Лошагина

Свердловский облсуд вновь отказал защите Лошагина в пересмотре апелляции

Суд обязал Лошагина выплатить семье убитой фотомодели 2 миллиона рублей

В суде по делу Лошагина новый скандал: фотограф обвинил бывшую тещу в двух уголовных преступлениях (ФОТО)

Лошагин: сезон 2, эпизод 2. Новая попытка ареста (ВИДЕО)

Прокурор требует заключить фотографа Дмитрия Лошагина под стражу (ФОТО)

На вероятную отмену оправдательного приговора Лошагину уже аккредитовалось более 50 представителей СМИ

«Я оцениваю запись в 50 условных штуках», – Лошагина шантажируют его признанием в убийстве жены (СКАНЫ)

В суд поступили апелляции от прокуратуры и матери Юлии Прокопьевой на вердикт Дмитрию Лошагину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело Лошагина,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Свердловские единороссы проведут ротацию кадров 9 декабря

В Свердловской области приостановлена реализация йода, новокаина и синэстрола

Божоле пришло. Где в Екатеринбурге отметить день молодого вина

Глеб Самойлов отсудил у брата свыше 4 миллионов рублей. Подробности судебного решения

Все новости