В Карпинске коммунальщики сливали бытовые отходу в реку Турья

В Карпинске прокуратура выявила несанкционированный сброс бытовых отходов в реку Турья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной послужила авария на насосной станции, расположенной на улице Республики. «Эксплуатирующей организацией МУП «Ресурс» для проведения работ по ремонту оборудования насосной станции в нарушение ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» канализационные стоки были перенаправлены по канаве в реку Турья, – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. – По результатам проведенной проверки прокуратура в отношении генерального директора МУП «Ресурс» Виктора Лима возбудила административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе и ином обращении с отходами производства и потребления, иными опасными веществами», по результатам рассмотрения которого он оштрафован на 10 тыс. рублей».

Кроме того, в адрес Лима внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель дирекции «Водоснабжение и водоотведение» МУП «Ресурс» Олег Шутов, ему объявлено замечание. Также разработан комплекс мероприятий по замене оборудования на станции. Сброс жидких бытовых отходов в реку Турья прекращен.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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