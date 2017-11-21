«Похолодает – подключим» – в Буланаше жителям не дают тепло, чтобы сэкономить газ (ФОТО)

Жители поселка Буланаш под Артемовским жалуются на жуткий холод в домах. Ночами воздух в квартирах остывает до +10 градусов, спать приходится в одежде. Из-за холода и сырости кругом завелась плесень. При этом платят за отопление буланашцы баснословные деньги: по 4000-5000 рублей в месяц с двухкомнатной квартиры. В местном поселковом совете пояснили, что администрация в курсе проблемы. Отопление запустят на полную мощность, когда станет холодно. А сейчас работает только один газовый котел из двух.

В редакцию РИА «Новый День» обратилась жительница одного из домов по улице Театральной в поселке Буланаш под Артемовским. Наталья рассказала, что несмотря на пуск отопления, в квартирах невыносимо холодно – жильцы мерзнут даже в одежде, дети постоянно болеют.

«Батареи еле-еле теплые, ночью в квартире температура опускается до 10 градусов. Из-за холода в квартирах жуткая сырость, в углах появилась плесень, на подоконниках – конденсат. У нас тут у всех дети не вылазят с больничных», – поделилась Наталья.

Она предоставила квитанции, которые подтверждают: жители Буланаша платят за отопление баснословные суммы. За сентябрь только за отопление двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров семья Натальи заплатила 4500 рублей. Соседи, проживающие в трешке, – отдали более 7000 рублей. Плюсом – оплата за воду и свет.

«У нас тут обогреватели не выключаются. И получается, что мы платим такие деньжищи за отопление, которого, по сути, нет, и еще платим за свет от обогревателей. У некоторых суммы в квитанциях за месяц набегают до 10 тысяч рублей», – говорит Наталья.

В местной УК «Темп» жителям говорят, что отопление есть, просто воды в системах мало и давление слабое, поэтому батареи греют плохо. Огромные суммы в квитанциях не объясняют никак.

В администрации поселка Буланаш о проблеме знают, этот вопрос выносился на обсуждение на совещании. «Этот вопрос обсуждался в администрации поселка. Действительно, очень много жалоб по Буланашу, что в квартирах холодно. На совещании присутствовали представители ТЭЦ и котельной Буланаша и они объяснили, что сейчас топят один котел в целях экономии газа. Но при этом в квартирах делали замеры – там не 10 градусов, а 18. Обещали, что с наступлением холодов будут запускать второй котел», – пояснила председатель совета собственников жилья в Буланаше Тамара Михасева.

Сотрудники котельной в неформальной беседе с жителями Буланаша говорят, что рады бы пустить второй котел хоть сегодня, но тогда им будет сделан выговор за перерасход газа.

Что касается огромных счетов за отопление в сентябре, в совете собственников жилья предположили, что в доме не стоят счетчики.

«Если не стоят счетчики на общедомовое потребление, то нормативное потребление умножается на коэффициент 1,5. Возможно, поэтому такие большие суммы приходят жильцам. Но к нам с жалобами никто не обращался», – сообщила Тамара Михасева.

Судя по квитанциям, которые имеются в распоряжении РИА «Новый День», в сентябре, когда на улице было тепло, людям выставили квитанции за отопление с суммами, какие бывают в редкую зиму. На одну квартиру насчитывали по 2,5 Гкал тепловой энергии, хотя обычно даже зимой этот показатель немногим больше 1,5 Гкал, а уж осенью и вовсе на обогрев 50-метровой квартиры уходит около 0,5 Гкал. Дозвониться до УК «Темп», обслуживающей дома по улице Театральной, на момент написания материала не удалось.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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