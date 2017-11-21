Марадона, Каннаваро, Пуйоль: объявлены ассистенты церемонии финальной жеребьевки ЧМ-2018

До жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018, которая определит состав групп на предстоящем турнире, остается полторы недели. Сегодня стали известны имена мировых звезд, которые помогут провести торжественную церемонию.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе FIFA, в роли ассистентов ведущего жеребьевки Гари Линекера (знаменитый в прошлом нападающий английской команды, автор крылатого выражения «в футбол играют все, а побеждают немцы» – прим. ред.), которому будет помогать российская спортивная журналистка Мария Командная, на сцену государственного Кремлевского дворца выйдут семь легендарных футболистов: Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок Чемпионата мира по футболу, они будут представлять страны-победительницы ЧМ предыдущих годов. Восьмым ассистентом жеребьевки станет легенда российского футбола Никита Симонян.

«Финальная жеребьевка – волнующий, волшебный момент для всех любителей футбола, ведь именно в этот день мы начинаем по-настоящему предвкушать те эмоции, которые принесет нам чемпионат мира, – сказал президент FIFA Джанни Инфантино. – А еще в этот день мы обязательно вспоминаем тех, кто творил историю турнира. Я очень рад, что в замечательную команду ассистентов на церемонии вошли легенды FIFA, представляющие все страны-победители чемпионата мира».

Ассистенты жеребьевки, которые соберутся в Москве, участвовали в общей сложности в 13 разных финальных турнирах Чемпионата мира. Самый опытный из ассистентов, 91-летний Никита Симонян, выступал еще на ЧМ-1958 в Швеции, а Диего Форлан защищал цвета Уругвая на последнем на данный момент мундиале – ЧМ-2014 в Бразилии.

«Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как я сам играл на Чемпионате мира, но это незабываемое событие. Участие в Финальной Жеребьевке– удивительная возможность еще раз прикоснуться к невероятному футбольному празднику, которым становится каждый Чемпионат мира»,– сказал легендарный французский защитник Лоран Блан, которому довелось в 1998 году выиграть домашнее мировое первенство.

Двукратный чемпион мира Кафу, сыгравший в составе сборной Бразилии на четырех чемпионатах мира, уже принимал участие в финальной жеребьевке в качестве ассистента четыре года назад. Он тоже с нетерпением ждет церемонии в российской столице. «Счастлив, что смогу снова поучаствовать в финальной жеребьевке, – это волшебное событие, за которым следит вся планета,– сказал Кафу, которого цитирует FIFA.– Мне удалось несколько раз побывать в России в ходе подготовки к новому Чемпионату мира, и я уверен, что эта страна организует потрясающий праздник в Москве».

Напомним, финальная жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря. Ранее определились все 32 участника турнира, а также стали понятны корзины, по которым будут распределены команды во время жеребьевки. Распределение будет произведено в соответствии с местом, которое занимает та или иная команда в рейтинге FIFA. Сборная России, вне зависимости от позиции в рейтинге, находится в первой корзине как хозяйка турнира.

Корзина 1. Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;

Корзина 2. Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;

Корзина 3. Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;

Корзина 4. Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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