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Из-за ЧМ-2018 «Радуга-парк» эвакуируют полсотни раз

Из-за ЧМ-2018 «Радуга-парк» эвакуируют полсотни раз

Торговый центр «Радуга-парк» будет готовиться к чемпионату мира по футболу еженедельными эвакуациями. В этом году комплекс уже потренировался, персонал и посетители укладываются в 7-8 минут.

Как рассказали в пресс-службе холдинга «Форум-групп», в 2018 году в рамках подготовки города к ЧМ-2018 в ТРЦ «Радуга парк» пройдут 53 учения по безопасности. За этот год в ТРЦ помимо обязательных двух тренировок в год прошло еще 47 плановых мероприятий по эвакуации. В среднем по России из торгового центра площадью порядка 100 000 кв. м. уходит в среднем 17-20 минут. В ТРЦ «Радуга Парк» в будни эвакуация проходит за 7-8 минут. Эвакуация проходит быстро в том числе из-за подготовленного голосового оповещения, доступной визуально навигации, возможности покинуть здание через 5 основных входных групп и 16 дополнительных эвакуационных лестничных пролётов и в результате скоординированной работы персонала.

«В ТРЦ «Радуга Парк» установлено 312 видеокамер и еще 12 «купольных» камер с максимально высоким разрешением изображения. Что позволяет отслеживать движение человека на протяжение всего его пути по всему Торгово-развлекательному центру. Благодаря такому оснащению в службе безопасности ТРЦ удалось предотвратить более 70% краж», – напомнили заодно в «Форум-групп».

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