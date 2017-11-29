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ЦИК: выбрана компания для продвижения выборов президента в Интернете

ЦИК: выбрана компания для продвижения выборов президента в Интернете

ЦИК РФ привлечёт компанию «Михайлов и партнёры» для распространения в интернете информации о выборах президента Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.

По её словам, летом ЦИК провёл творческий конкурс по отбору визуальной концепции выборов главы государства. По заданию Центризбиркома победитель конкурса должен был продумать мероприятия для разной возрастной аудитории, визуальный стиль кампании, сценарии информационных роликов и так далее.

Первое место заняла компания «ИМА-консалтинг». Элла Памфилова отметила интересные творческие решения победителя.

Всего на один балл от лидера отстала компания «Михайлов и партнёры». Элла Памфилова подчеркнула, что этот участник предложил интересные способы адресной связи с избирателем и распространения информации. Поэтому, заявила Памфилова, эту компанию также было решено пригласить для участия в работе, в частности, для распространения информации в Сети.

Москва, служба информации

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