В Красноуфимске для осужденных женщин организовали дефиле в платьях из мусорных пакетов (ВИДЕО)

В Красноуфимске осужденные прошлись по подиуму из платьев, изготовленных из мусорных пакетов.

Женщины в мусорных пакетах

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ ФСИН по Свердловской области, в образовательном учреждении № 247, которое действует при ИК-16 по Свердловской области, в рамках предметной недели группы «Закройщик» состоялся показ моделей вечерних платьев, театральных и повседневных костюмов, сшитых из «бросового биоразлагаемого материала». «Дефиле модной одежды» было приурочено к Году экологии в России. Поэтому основой для материалов закройщиков и стали повседневно используемые всеми в быту пакеты для мусора.

«Шахматная королева», «Сиреневый туман», «Лесная ягода», «Земля и небо» и многие другие искусно сшитые наряды, были прекрасно дополнены аксессуарами, изготовленными все из того же полиэтиленового материала – добавляют в ведомстве.

Видео с мероприятия смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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