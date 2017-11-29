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Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)

Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)

На заседании ЦИК России сегодня представлен официальный логотип президентской кампании 2018 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на логотипе будет надпись «2018. Выборы президента России» и изображена лента в цветах российского триколора.

Разработкой логотипа занималась компания «ИМА-консалтинг», которая летом стала победителем конкурса, объявленного Центризбиркомом.

Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)
Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)

Гендиректор компании Вартан Саркисов рассказал, что над логотипом работали более 30 художников, которые на первом этапе разработали более ста вариантов. На втором этапе был составлен своеобразный лонглист, в который вошли 77 вариантов. Эти варианты были представлены фокус-группам, в которые вошли 1000 избирателей из 12 городов.

Варианты логотипа условно можно было разбить на несколько групп: основанные на изображении даты выборов – 18 марта 2018 года, логотипы, обыгрывающие изображение галочки в избирательном бюллетене, изображение избирательной урны, а также группа логотипов с нестандартными решениями – изображения Спасской башни, кораблика, голубя, семьи, ладони, сердца.

По итогам работы с фокус-группами была отобрана десятка лучших логотипов, из которых один был отобран непосредственно в ЦИК.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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