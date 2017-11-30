Жители Камышлова оказались на грани замерзания: из-за банкротства МУПа городу не хватает угля

Камышлов оказался на грани ЧС из-за банкротства местного МУПа, закупающего уголь для котельных. Обстоятельства вели к тому, что город перед Новым годом мог остаться без отопления, в ситуацию пришлось вмешаться прокурорским работникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единой теплоснабжающей организацией на территории Камышлова до последнего времени являлось муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжающая организация». 12 ноября 2017 года МУП утратил этот статус на основании постановления главы городского округа. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства, и за уголь не заплачено с начала отопительного сезона. Общая задолженность за твердое топливо на 15 ноября составила 16 млн рублей.

«Запаса угля для 16-ти котельных, обеспечивающих энергоресурсами 96 многоквартирных домов, медицинское учреждение (круглосуточный стационар), 3 школы, 3 профессиональных учебных заведения, хватило бы максимум до 20 декабря 2017 года. Поставщиком для возобновления поставок угля выдвинуто бескомпромиссное условие по полному погашению задолженности по договору», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство вынужденно вмешалось в ситуацию, было проведено рабочее совещание с участием представителей администрации Камышловского ГО, МУП «Ресурсоснабжающая организация» и компании – поставщика угля. По его итогам прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными услугами главе Камышловского ГО и конкурсному управляющему МУПа.

«Накануне хозяйствующие субъекты пришли к единому соглашению, прошла первая оплата за полторы тысячи тонн угля, который уже находится в пути, и его прибытие ожидается до 10 декабря. Ситуация по прохождению отопительного сезона на территории Камышлова находится на постоянном контроле прокуратуры», – заявляют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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