Темы обнищания населения и роста недовольства попали под запрет до выборов президента

Заявление Владимира Путина о согласии вновь баллотироваться на пост президента можно считать точкой отсчета в главной кампании избирательного цикла. Сейчас задача администрации президента – выдержать в стране благоприятный информационный климат, чтобы у избирателя не возникло даже сомнения в том, за кого ему отдать свой голос 18 марта. Однако сделать это будет непросто по вполне объективным причинам.

Как стало известно РИА «Новый День», всем экспертам, так или иначе связанным с АП, до выборов строжайше запрещено обсуждать в публичной плоскости вопросы, связанные с падением реальных доходов населения, ростом цен, снижением уровня жизни.

Политолог Андрей Колядин, бывший заместитель полпреда президента в УрФО, заявил РИА «Новый День», что ничего нового в блоке на негатив нет и такая информполитика – традиционная черта любых выборов федерального уровня. «Любые крупные, масштабные выборные кампании характеризуются созданием определенной информационной микросреды. Не предполагается ни излишнего восхваления, ни излишних осуждений действующей власти. Создается видимость «средней температуры по больнице». Такие факторы, как повышение цен, падение уровня жизни, другие отрицательные факторы, как и чрезмерное восхваление, когда от восторга слюни текут, исключаются. Получается ровная, теплая кампания, неважно – думская или президентская. Создание такой среды – одна из задач кампании», – пояснил он.

Экономист и политолог Михаил Делягин заявил РИА «Новый День», что пока не замечал какого-то особого замалчивания экономических тем. Но при этом он считает, что в части экономики никаких реальных предложений для избирателей у федеральной власти нет. «Летом Владимир Владимирович поручил Кудрину и Титову подготовить программы экономического развития. Когда они были готовы, выяснилось, что ни та, ни другая не подходят, так как не имеют отношения к российской действительности. Надо понимать, что сам Владимир Владимирович экономикой не занимается. Его задачи – это внешняя политика и насущные вопросы выживания. Если эта конфигурация сохранится и после выборов, это пагубно скажется на ситуации в стране. Социально-экономический блок ведет нас к повторению катастрофы 90-х годов», – считает Делягин.

Напомним, о кризисной ситуации в экономике свидетельствует множество фактов. Недавно принятый бюджет РФ на 2018 год и плановый период вызвал резкую критику оппозиции. Например, коммунисты отметили, что нынешний бюджет не решает проблем развития. «Из 14 разделов расходы по 13 сокращаются»,– прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Зампред комитета по бюджету от «Справедливой России» Александр Ремезков также отметил низкие расходы. «Пострадали в первую очередь социалка, здравоохранение, культура. Опять не выполняется налоговый мораторий, опять повышаются акцизы, неналоговые платежи, растет нагрузка на бизнес», – заявил справедливоросс. Экономисты открыто заявляют о стагнации в экономике. «Под влиянием плохой динамики реальных располагаемых доходов населения, сезонно сглаженные темпы розничной торговли продолжают колебаться около нуля», – констатируют эксперты. Если говорить о зарплатах, то в России появились регионы, где больше трети населения получает зарплату меньше 10 тысяч рублей в месяц. В Дагестане таких людей 35 %, в Карачаево-Черкесии – 30,5 %. В Челябинской области – 12,4 %, а в Курганской – 22,8 %, то есть практически каждый пятый курганец. На резкое снижение доходов жалуются даже рабочие Уралвагонзавода, 6 лет назад готовые приехать в Москву защищать Путина от оппозиции. Сегодня почти 200 сотрудников уральского завода-гиганта намерены обратиться к президенту с жалобой на урезанные зарплаты. С 1 октября рабочим, обрубщикам, сварщикам и шлифовальщикам одного из участков УВЗ снизили расценки на готовую продукцию на 30 процентов. Кризисные явления наблюдаются практически повсеместно, недовольство населения в регионах растет, но ответов на волнующие россиян вопросы, по-видимому, у Москвы нет.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.12.17

Чем обернется для Тюмени игра в монополию на рынке теплоснабжения – заскучавшие на Урале олигархи решили выгодно вернуться на родину. / «Больше жести, больше ада», – екатеринбургский рэпер Наум Блик посвятил новый стих Мутко, Олимпиаде и Путину. / Прокуратура оштрафовала директоров екатеринбургских УК за дырявые крыши и затопленные подвалы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»