Первоуральск отказался от областных денег на откачку хромовых вод, – минприроды

Министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов прокомментировал экологическую ситуацию в Первоуральске, в частности, возникшую из-за деятельности предприятия «Русский хром 1915». Ранее «Новый День» писал о программе экологической безопасности, которую предлагали владельцам предприятия сотрудники чешского университета Палацкого. Однако впоследствии выяснилось, что «Русский хром» отказался от нее. «Если два хозяйствующих субъекта не могу договориться о цене, мы не можем это комментировать», – сказал Кузнецов.

Также он сообщил, что владельцы предприятия обращались в областное правительство – просили оказать финансовую помощь. Как ранее писал «Новый День», речь шла о 43,4 млн рублей на обслуживание очистных сооружений. В противном случае в местную реку попадет шестивалентный хром, говорили на предприятии. «Бюджет не может напрямую субсидировать экономику частных предприятий – был предложен вариант пойти по пути Березовского, где муниципалитет получает деньги на откачку из шахт и заполнение пустот. Администрация Первоуральского городского округа по такому пути не пошла. Почему? Не вопрос этой пресс-конференции», – сказал министр.

Екатеринбург, служба информации

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