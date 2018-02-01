Болельщики подали почти 5 миллионов билетных заявок на матчи чемпионата мира по футболу

На втором этапе продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу поступило почти 5 миллионов заявок. При этом 49% билетов запрошено болельщиками из-за рубежа. Поскольку число запросов оказалось значительно выше количество доступных билетов, успешные заявки определит случайная жеребьевка.

Напомним, второй этап продаж билетов на ЧМ начался 5 декабря 2017 года и завершился накануне, 31 января. «4 миллиона 905 тысяч 169 билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России было запрошено болельщиками со всего мира на момент закрытия текущего периода продаж путем случайной жеребьевки. Большинство заявок подано российскими болельщиками (2 млн 503 тыс. 957 билетов запрошено), болельщики из Германии (338,414 тыс.), Аргентины (186,005 тыс.), Мексики (154,611 тыс.), Бразилии (140,848 тыс.), Польши (128,736 тыс.), Испании (110,649 тыс.), Перу (100,256 тыс.), Колумбии (87,786 тыс.), США (87,052 тыс.) и Голландии (71,096 тыс.) также входят в число лидеров», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка. Эта процедура проводится в присутствии нотариуса. Уведомление об итогах случайной жеребьевки все болельщики получат не позднее середины марта. Следующая возможность приобрести билеты на Чемпионат мира появится 13 марта – продажа билетов на сайте ФИФА будет проводиться в порядке живой очереди. Билетные центры в городах, принимающих матчи турнира, откроются в апреле.

Напомним, матчи Чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге состоятся четыре групповых матча: 15 июня сыграют команды Египта и Уругвая, 21 июня – сборные Франции и Перу, 25 июня встретятся команды Сенегала и Японии, а 27 июня – Мексики и Швеция. На сегодняшний день в Екатеринбурге забронировано до 90% номерного фонда гостиниц на июнь. Как ранее сообщал «Новый День», активнее всего гостиничные номера заказывают болельщики из Мексики и Франции.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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