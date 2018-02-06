Допинг-офицеры потребовали список российских футболистов на ЧМ-2018

Сотрудники службы контроля за допингом проявляют интерес к футболистам сборной России по футболу. Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. «Главный врач команды Эдуард Безуглов попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили с запасом», – приводит слова Черчесова,«Матч ТВ».

14 января Daily Mail сообщила, что сборная России планировала принимать запрещенные вещества во время чемпионата мира 2018 года, напоминает «Лента.ру». Вследствие этого ФИФА собиралась провести расследование и дисквалифицировать нескольких игроков или полностью отстранить россиян от домашнего ЧМ.

В середине декабря Международная федерация футбола заинтересовалась заявлением информатора WADA Григория Родченкова о том, что российские спортсмены могут быть причастны к «государственной программе допинга». «Все наши спортсмены будут проходить антидопинговый контроль. И антидопинговые офицеры уже работают. Разумеется, провокации будут. Но реагировать на них надо спокойно – в юридической плоскости. Главное самим не давать для таких провокаций повода», – заявлял министр спорта России Павел Колобков.

Ранее экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что у него есть доказательства причастности российских футболистов к «государственной программе допинга». По словам источника издания Daily Mail, в «черном» списке значатся 34 российских футболиста, в том числе члены сборной России по футболу, принимавшие участие в ЧМ-2014.

Напомним, матчи Чемпионата мира по футболу – 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде. Сборная России 14 июня 2018 года проведет первую игру в Санкт-Петербурге против Саудовской Аравии. 19 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет второй поединок нашей национальной команды – против Египта. Третья и решающая игра группового турнира россиян пройдет 25 июня 2018 года в Самаре – против Уругвая. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов нашей команды по итогам выступлений в группе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.18

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