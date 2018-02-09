Страсти по телебашне, обезвоженный Асбест и передумавший Жириновский: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

Наступила пятница, и по традиции редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей пятидневки. На этой неделе екатеринбуржцев больше всего волновал снос одного из символов города – недостроенной телебашни. В Асбесте случился коммунальный коллапс: из-за прорыва трубы целый район остался без воды. Кроме того, в рамках президентской кампании регион посетил бессменный вождь ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом и многом другом – в нашем обзоре.

Тема недели

Неделя началась с того, что противникам сноса екатеринбургской телебашни запретили митинговать непосредственно возле нее. Инициаторам митинга предложили собраться в другом месте – между КРК «Уралец» и аллеей Дворца спорта. В министерстве безопасности указали сразу две причины, по которым защитникам башни нельзя собираться у ее подножия. При этом они выглядят взаимоисключающими. Во-первых, пишут чиновники, на указанный день и час (10 февраля в 12 часов) уже подана заявка на проведение другого митинга. Во-вторых, это место вообще не подходит для митингов: там рядом цирк, в который водят детей, а также остановки нескольких видов транспорта, что создает насыщенный пешеходный трафик. Активисты не стали спорить: митинг состоится завтра в 12 часов у КРК «Уралец». Тем временем депутаты гордумы снова отказались обращаться по этому вопросу к губернатору: вице-спикер Виктор Тестов заявил, что это бесполезно, так как «башня – частная собственность».

Вечером в четверг жителей центра Екатеринбурга напугали звуки, похожие на взрывы, которые донеслись со стороны телебашни. «Огненные шары летели в нашу сторону и стукнулись в стену», – рассказала корреспонденту агентства жительница дома, расположенного поблизости от башни.

Жители напуганы

В УГМК заявили, что «работы проводились аттестованными специалистами в соответствии с техникой безопасности, в установленное законодательством время и являлись абсолютно безопасными». Добавим, что сегодня около 16.00 в башне снова были слышны какие-то хлопки.

Событие недели

Крупная авария произошла на этой неделе на сетях «Водоканала» в городе Асбесте. Порыв случился ночью 7 февраля, а вода хлестала так сильно, что пока работники аварийной бригады ехали к месту ЧП, несколько улиц были затоплены. «Ситуация в городе аховая, ведь большинство горожан остались без воды, закрываются школы и садики. Это уже реально ЧП городского масштаба!» – рассказывали горожане. Подвоз питьевой воды был организован из рук вон плохо, воду привезли далеко не всем. Люди скупили всю питьевую воду в продуктовых магазинах, а на колонках выстроились большие очереди. Предприимчивые таксисты закупали воду в соседних районах и торговали ею прямо с колес. Подача воды была восстановлена только на следующий день, но не питьевого, а технического качества.

Заявление недели

Продолжаются визиты в столицу Урала кандидатов в президенты России. На днях Екатеринбург посетил кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. После экскурсии по Ельцин-центру он дал понять, что больше не считает уральцев «тупыми» (это высказывание 2012 года свердловчане не простили ему до сих пор). В этот раз он заявил, что «Урал – это промышленное сердце нашей страны, а уральцы – самые талантливые, замечательные люди».

Видео недели

Сегодня, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане стартуют XXIII Олимпийские игры. Члены российской сборной, допущенные до участия в состязаниях, будут выступать без опознавательных знаков и флага РФ. Корреспонденты РИА «Новый День» опросили горожан – почетно ли участвовать в церемонии на таких условиях, и услышали совершенно разные мнения и доводы.

Россияне об Олимпиаде

Фото недели

На этой неделе в России масштабно отмечался День науки. Поэтому случаю журналисты РИА «Новый День» посетили несколько научно-популярных мероприятий.

В том числе побывали на форуме, организованном Роснано и послушали про суперпилюлю, которую создают ученые – препарат, в котором фактически будут соединены действующие вещества нескольких лекарств.

Корреспонденты агентства побывали и в нескольких лабораториях УрФУ. В том числе, в лаборатории, где планируется выращивать искусственные органы.

Еще одно научное мероприятие – лекции лауреатов Демидовской премии. Особенно ожидаемой была лекция академика, специалиста в области биохимии, автора работ по энергетике клеток и одного из основателей биоэнергетики Владимира Петровича Скулачева «Жизнь без старости». Группа ученых под его руководством разработала лекарство, замедляющее или вовсе отменяющее старость у человека.

Трэш недели

В понедельник в Екатеринбурге покончила с собой мать пятерых своих и семи приемных детей Любовь Жангаулова. Муж погибшей под следствием, по статье «Доведение до самоубийства».

Но, как считают соседи, винить стоит не супруга. Они отмечают, что Любовь Жангаулова была женщиной сильной, сама решала все вопросы, но в последнее время говорила, что она устала, растить детей тяжело, в том числе, например, что всех малышей не берут в один садик и их приходится развозить по разным детсадам. Что же касается мужа, то версия семейного насилия им кажется неправдоподобной. А для ссоры старшей дочери с отцом были совсем другие причины.

Соседи о трагедии в многодетной семье

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

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