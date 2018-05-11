Из противников отмены выборов на слушания пришли только обычные горожане (ВИДЕО)

Никто из политиков, активно выступавших в защиту прямых выборов главы Екатеринбурга, не пришел сегодня на публичные слушания, где можно было проголосовать за или против соответствующих поправок в устав города.

Публичные слушания

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не было даже тех депутатов гордумы, которые вышли на митинг в поддержку выборов 2 апреля. Например, Константин Киселев отказался от комментария, так как, по его словам, две недели не был в Екатеринбурге и только что сошел с самолета. Другой депутат, Дмитрий Головин, заявил: «Я не ходил, потому что это спектакль, результаты которого известны заранее. Мэрия продемонстрировала свой административный ресурс. А если бы на слушания пришло большинство противников поправок, они бы заявили, что слушания носят только рекомендательный характер». Глава города Евгений Ройзман еще раньше отказался подписывать постановление о публичных слушаниях для обсуждения отмены прямых выборов мэра. «Я предложил это сделать депутатам. Пусть муниципальная дума объявит общественные слушания. Потому что я считаю, что это обман жителей города. Слушания – процедура, которая не влияет ни на что вообще», – заявил он. Дозвониться до областных депутатов Андрея Жуковского и Александра Ивачева, которые внесли в заксо альтернативный законопроект по выборам главы, не удалось.

Юрист Валерий Андреев, который оспаривает областной закон об отмене выборов в областном суде, заявил, что практической пользы ходить на слушания сторонникам прямых выборов нет. «Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер, то есть никого ни к чему не обязывают. Поскольку присутствовавшие участники не являются случайной репрезентативной выборкой всех горожан, результат голосования мог быть любым, и не представляет ценности для установления отношения горожан к этому вопросу. Протокол слушаний – одна из необходимых бумажек, которая должна быть в комплекте документов для вынесения вопроса на голосование в д уме. При этом депутаты не обязаны учитывать то, что в этом протоколе написано. Чисто бюрократическая история», – резюмирует юрист. Он также отметил, что многие горожане в это время были на работе. Поэтому присутствовать могли либо незанятые (пенсионеры), либо те, кого отпустили или направили с работы специально для участия в слушаниях.

Отметим, что несколько рядовых участников слушаний, чьим мнением поинтересовалась съемочная бригада РИА «Новый День», наотрез отказались высказать собственное мнение о поправках в устав и попросили не снимать их на камеру. Как проходили сами слушания, смотрите в нашем видеосюжете.

Напомним, из 1314 участников за поправки, которые вводят конкурсную схему избрания мэра, проголосовали 1037 человек, 25 – против , 60 – воздержались. Еще 192 человека пришли, но не голосовали вообще.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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