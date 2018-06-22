В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать фан-зона в день матча Россия – Уругвай

В понедельник, 25 июня, сборные России и Уругвая сыграют в третьем туре Чемпионата мира по футболу. Обе команды борются за лидерство в группе, чтобы попасть на более слабого соперника в 1/8 финала. Матч обещает быть очень интересным и соберет огромное количество зрителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, вход на территорию фан-зоны в парке Маяковского откроется в 17.00, за два часа до начала трансляции игры Россия-Уругвай. Организаторы советуют болельщикам не откладывать визит на поздний вечер, так как в случае большого наплыва посетителей ворота будут закрыты. Оперативные объявления об ограничении входа в фан-зону появятся в соцсетях:

Сообщество во ВКонтакте: https://vk.com/ekaterinburg_2018

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/ekaterinburg2018

Аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/ekaterinburg2018

«Держите под рукой смартфон с доступом в интернет, подпишитесь на указанные страницы, включите уведомления о публикациях, и тогда у вас есть все шансы не пропустить самую ожидаемую игру недели и вовремя сменить место просмотра матча», – рекомендуют в мэрии.

Организаторы также напомнили, что в фан-зону лучше не брать большие сумки, еду и напитки, так как все это придется сдать в камеры хранения, что приведет к потере времени до начала и после окончания трансляции матча. С подробным списком запрещенных предметов можно ознакомиться тут. Вход на фестиваль болельщиков свободный – без билетов и FAN ID.

Напомним, фан-зона в Екатеринбурге рассчитана на 17 тысяч посетителей. Во время трансляции матча Египет – Уругвай в парке Маяковского, по словам директора ЦПКиО Романа Шадрина, собралось 50 тысяч человек. Из-за ажиотажа на входе в фан-зону возникли огромные очереди, и ближе к ночи вход на площадку был закрыт. Из-за этого тысячи людей оказались за пределами ограждений и не смогли посмотреть футбол на площадке фан-зоны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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