«Левый фронт» начал сбор подписей под петицией об отставке правительства

Свердловское региональное отделение движения «Левый фронт» начало сбор подписей под петицией, в которой требует всенародного обсуждения пенсионной реформы и отставки правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текст петиции размещен на странице сообщества в соцсети. В ней пять пунктов, сформулированных следующим образом:

1.Отправить правительство Д. Медведева в отставку в полном составе и назначить правительство народного доверия.

2. Провести общенародный референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.

3. Отменить решение о повышении НДС.

4. Снизить цены на топливо до уровня, соответствующего средним ценам в нефтедобывающих странах.

5. Снизить тарифы ЖКХ и запретить их ежегодный рост.

Сбор подписей продлится и после рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста Госдумой. Цель «левых» – добиться проведения всероссийского референдума по этому вопросу. Напомним, по закону для этого необходимо собрать не менее двух миллионов подписей, при этом не более 50 тысяч подписей с одного региона.

Екатеринбург, служба информации

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