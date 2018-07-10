Денис Мантуров опоздал на совет под своим председательством

Федеральные чиновники продолжают пренебрегать правилами делового этикета, словно подчеркивая стремительно падающий статус выставки «Иннопром-2018».

Отправленный на замену председателю правительства России Дмитрию Медведеву вице-премьер Дмитрий Козак (что само по себе много говорит о значимости мероприятия) вчера сильно опоздал на ключевое пленарное заседание, заставив всех подождать себя.

Сегодня эстафетную палочку перехватил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Сегодня он председательствует на Стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии. Однако на мероприятие он опоздал на 20 минут. В зале шутили, что, возможно, ему пришлось постоять в очереди, которые выстроились сегодня утром к малочисленным пунктам досмотра. Время ожидания в очереди составляло до часа, отмечает «Новый День».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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