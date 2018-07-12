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Четверг, 12 июля 2018, 18:01 мск

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Избирком выставит на выборы гордумы Екатеринбурга 495 КОИБов

Свердловский избирком принял постановление об использовании КОИБов на муниципальных выборах, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.

В Екатеринбурге, где горожане определят новый состав местной думы, на избирательных участках будет установлено 495 комплексов обработки бюллетеней. Это почти столько же, сколько и на президентских выборах в марте (тогда было задействовано 497 КОИБов). По-прежнему автоматические средства подсчета бюллетеней будут располагаться только на тех участках, где есть техническая возможность их подключения.

Также КОИБы будут использоваться на выборах городской думы Качканара. Там планируется поставить 20 комплексов.

Добавим, что на территории Свердловской области 9 сентября пройдут 15 избирательных кампаний. Помимо Екатеринбурга и Качканара муниципальных депутатов выберут Верхняя Пышма, а также Восточное, Галкинское, Обуховское сельские поселения. Повторные выборы по отдельным одномандатным округам пройдут в Алапаевске, Артемовском, Волчанском городском округе и Кленовском сельском поселении.

Довыборы также назначены в Белоярском, Горноуральском, Кушвинском, Малышевском округах и Ирбитском муниципальном округе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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