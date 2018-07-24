Единороссы из Госдумы готовятся увеличить охрану на встречах с избирателями после голосования по пенсионной реформе

Народные избранники из фракции «ЕР», почти в полном составе подержавшие первое чтение законопроект о пенсионной реформе, борются со стрессом и агрессивными выпадами со стороны избирателей. Многие из них уже получают многочисленные сообщения в социальных сетях, избиратели звонят в приемные, пишут письма обычной почтой и так далее. Говорить открыто об испытываемом давлении народные избранники отвязываются – большинство из них мужчины и публичное признание в слабости для них просто невозможно.

«Мои помощники переживают, скоро предстоит работа с избирателями в регионе, как быть? Агрессия очевидна, как бы на региональные недели не стали приходить люди с камнями и палками... видимо, увеличим охрану на входе», – поделился в беседе с «Новым Днём» один из госдумцев.

Другой депутат признался, что уже нашёл в Москве психолога и учится справляться с агрессией извне. Также он проводит консультации с крупным экспертом по ведению социальных сетей – как грамотно отвечать на упреки и претензии. «Я несколько дней не проверял свои аккаунты в соцсетях после голосования 19 июля, не мог себя заставить, читал только выжимки, что готовили для меня помощники. Потом понял – нельзя же всю жизнь прятать голову в песок, надо что-то делать. Вот, пошёл учиться», – рассказал агентству видный единорос, избравшийся от Свердловской области в Госдуму.

Что пишут депутатам Госдумы их избиратели после голосования по пенсионной реформе – можно почитать здесь.

Стоит отметить, что тень от первого чтения пенсионной реформы упала уже и на более мелких единоросов: к примеру, в Екатеринбурге в сентябре предстоят выборы в гордуму и многие из кандидатов, ещё так яростно боровшиеся в июне на праймериз за попадание в список «ЕР», теперь рады, что туда не попали. «Нам встречи с избирателями проводить и, честно говоря, здорово, что мне не придётся придумывать ответы на вопросы про пенсионную реформу и «Единую Россию», – поделился один из кандидатов в Екатеринбургскую городскую думу.

Екатеринбург, Служба информации

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