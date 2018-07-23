«Продал народ, Иудушка?» – избиратели – единороссам после голосования за пенсионную реформу (СКРИНЫ)

Госдума дорабатывает последние дни весенней сессии и готовится к летним каникулам. Избиратели, между тем, продолжают припоминать народным избранникам результаты голосования по пенсионному закону в соцсетях. На ответы парламентарии в основном не отваживаются. Подборка претензий к представителям «Единой России» от Свердловской области, поддержавшим реформу – в обзоре РИА «Новый День».

Андрей Альшевских. «Думал, вы порядочный человек»

Пожалуй, большую часть «благодарностей» от жителей региона получил депутат Андрей Альшевских. Что неудивительно – в Свердловской области он плотно работал с населением, будучи еще в партии КПРФ и участвуя в выборах, делал ставку не на партию, а на свое собственное имя, свой авторитет в глазах избирателей. Избиратели в итоге явно разочаровались в том, как их депутат «переобулся в прыжке».

Альшевских, обычно активный в «Фейсбуке», тему пенсионной реформы старательно обходит – электорат в ответ пишет свое мнение по голосованию в комментариях ко всем постам, которые оставляет депутат. Альшевских на эти комментарии отмолчался. Одна из его собеседниц рассказала РИА «Новый День», что после критики в соцсети депутат ее попросту забанил.

Алексей Балыбердин. Андрей Ветлужских. «Наши профсоюзы поддержали реформу»

Балыбердин особой активностью в соцсетях не отличается, но свою «долю славы» из-за голосования получил. Он решил похвастать законопроектом о диспансеризации. В комментариях ему припомнили пенсионную реформу. А заодно – его статус по защите прав работников. Депутат возглавляет комиссию по охране труда профсоюза УВЗ. С акций профсоюзов на Урале начались митинги против повышения пенсионного возраста.

Председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских избиратели заранее спросили, как будет голосовать партия. Как наказали, так и будет – следует из ответа.

Сергей Бидонько, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Александр Петров. «Не волнуйтесь и не перетруждайте себя работой»

Сразу несколько депутатов получили комментарий от одного «активного гражданина».

Сергей Бидонько с момента голосования по пенсионной реформе дважды оставлял публичные публикации и получил ровно один комментарий. На всю ту же злополучную тему. Впрочем, от Бидонько на Урале вряд ли ждали иного варианта голосования. В Госдуму он попал из регионального минстроя, а туда его «забрали» из Карпинска – довольно депрессивного уральского города.

Максим Иванов получил такое же послание. Но он решил ответить. Получилось не очень. «И вам всего самого хорошего», – написал читателю депутат, почти дословно процитировав известное высказывание премьера.

Александр Петров аккуратно обходил тему пенсионной реформы в соцсетях, но в комментариях к одному из своих постов в Фейсбуке все-таки решился написать о своей позиции со странной аргументацией «сердце против, но».

«Прежде чем вносить косметические поправки в законопроект, практически не меняющий его сути, подумайте, что он обрекает миллионы людей на нищету и бесправие», – написал депутату один из подписчиков. Но Петров не стал вступать в полемику.

Лев Ковпак получил аналогичное саркастичное пожелание здоровья на пенсии, но с дополнительной ремаркой: «Хотел вечером зайти в Кировский, но думаю, что все ваши магазины сейчас стали мне не по пути».

Впрочем, вряд ли демарш одного избирателя скажется на благосостоянии парламентария, доходы которого в прошлом году превысили 58 миллионов рублей.

Сергей Чепиков. «Гордился вами, но увы»

Олимпийскому чемпиону по биатлону тоже досталось от своих подписчиков за поддержку пенсионной реформы. В июне Сергей Чепиков ретвитнул новость о том, как ЕР «прорабатывает вопрос» о трудоустройстве пожилых граждан и получил в ответ залп гневных комментариев: «вы сами-то в это верите?».

Дальше – больше. Под безобидным постом о тренировках российских биатлонистов Сергея Чепикова стали открыто спрашивать о голосовании за пенсионный закон. Депутат сначала вступил в диалог, но потом стал отмалчиваться. «Как вы будете смотреть в глаза своим избирателям», – стыдят знаменитого спортсмена пользователи.

Из всех депутатов-единороссов публичной критики избежал только Павел Крашенинников – он попросту не имеет аккаунтов в соцсетях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.18

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