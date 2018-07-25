Избирком зарегистрировал еще три партийных списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга

На сегодняшнем заседании горизбиркома Екатеринбурга были зарегистрированы списки трех политических партий, выдвинувших кандидатов по единому избирательному округу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», избирком зарегистрировал списки ЛДПР, «Справедливой России» и Российской партии пенсионеров за справедливость. Ранее был зарегистрирован список «Яблока».

На очереди – регистрация списков еще четырех партий: «Единой России», КПРФ, «Гражданской платформы» и «Коммунистов России». Почти все они (за исключением «Коммунистов России») освобождены от сбора подписей избирателей в Екатеринбурге, так как их представители есть в действующем составе думы. «Коммунисты России» представили необходимые подписи сегодня, сейчас избирком проверяет их подлинность.

Еще пять партий, участвующих в выборах – «Защитники Отечества», «Родная Партия», «Женский диалог», «Парнас» и «Российский объединенный трудовой фронт» – кандидатов по единому округу не выставляли, только по одномандатным округам. Это значит, что подписи избирателей должны были сегодня до 18.00 принести сами кандидаты. Для регистрации по одномандатному округу каждому из них надо было собрать около 300 подписей. Кто не смог сделать этого в срок, станет известно в самое ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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