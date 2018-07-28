В Екатеринбурге начался митинг против пенсионной реформы (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти минуты начинается митинг против пенсионной реформы. Организаторы подавали заявку на участие 500 человек, однако уже собралось около 5 тысяч человек.

Митинг проходит у «Черного тюльпана» – площадку у площади Труда власти не согласовали, сославшись на то, что она занята. Судя по онлайн камере, там сейчас немноголюдно, каких-то масштабных мероприятий не наблюдается.

Организаторы митинга – КПРФ, к ним присоединился «Левый фронт», «Яблоко», некоторые профсоюзы. Но в толпе очень много людей, которые пришли не поддерживать партии, а выразить свой протест против повышения пенсионного возраста. Среди них – и уже глубокие пенсионеры, и молодежь, и люди среднего возраста.

Организаторы позаботились и о звуковом сопровождении – до начала митинга звучало «Пусть кричат уродина, а она нам нравится» (ДДТ, «Родина»).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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