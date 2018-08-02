Коммунисты построят депутатов-сторонников пенсионной реформы в «позорный полк»

Свердловские коммунисты готовят новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Ожидается, что она пройдет 2 сентября.

Как сообщил первый секретарь Свердловского регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста. «При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес», – написал он на своей странице в соцсети. Свой пост Ивачев сопроводил коллажем, на котором изображены штандарты с надписями «Позорный полк», «Крысы должны уйти» и фотографиями уральских депутатов Госдумы, поддержавшими «пенсионный» законопроект.

Напомним, за проголосовали все свердловские депутаты, избранные от «Единой России» – Андрей Альшевских, Алексей Балыбердин, Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Павел Крашенинников, Зелимхан Муцоев, Александр Петров, Сергей Чепиков.

Отметим, что в 2015 году на пикете у заксобрания оппозиция однажды использовала чучело «типичного единоросса» с наклеенным изображением, похожим на вице-спикера Шептия. После этого даже полпред президента Игорь Холманских был вынужден заявить, что политическая борьба не должна выходить за определенные рамки и превращаться в сведение личных счетов. Однако никакого наказания тогда никто не понес.

Екатеринбург, служба информации

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