Нижний Тагил снова выйдет на митинг против повышения пенсионного возраста и роста НДС

Жители Нижнего Тагила снова выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста, а также против роста цен на бензин и повышения НДС.

Как рассказали РИА «Новый День» представители тагильского «Левого фронта», акция состоится 18 августа с 11:00 до 13:00 у «Кургана памяти» на улице Володарского. Заявление о проведении митинга подали в администрацию коммунисты, они пригласили присоединиться к ним и «Левый фронт», и эсеров, и ЛДПР, и Партию пенсионеров.

Добавим, ранее о своем намерении провести митинг 18 августа заявили коммунисты Сысерти и Серова, а в минувшие выходные митинги прошли в Белоярском и Первоуральске.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 13.08.18

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