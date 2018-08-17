ЛДПР и Партия пенсионеров отложили свою последнюю битву в суде на три дня

Рассмотрение апелляции свердловских либерал-демократов на решение Ленинского райсуда не снимать с выборов в городскую думу Екатеринбурга Партию пенсионеров отложено до 20 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в облсуде, сторонам дано время на изучение поступивших дополнений и возражений. Напомним, в начале месяца либерал-демократы обратились в Ленинский суд, заявив, что 15 кандидатов из списка РППС, в том числе его первый номер – Евгений Зяблицев и действующий депутат ЕГД Юрий Дозорец, предоставили недостоверные данные о себе и месте своей работы. Например, у самого Зяблицева в списке кандидатов указано, что он – президент общественного движения «Зяблицев-фронт», а в справке с места работы – что он там председатель правления. По мнению жириновцев, этого было достаточно, чтобы снять их всех с выборов. Однако суд решил иначе и в удовлетворении исковых требований отказал.

Тем не менее, проблемы у «пенсионеров» есть. По сведениям источников «Нового Дня», некие политические силы заинтересованы в снятии их с выборов любой ценой. Вероятно, уже сегодня будет предпринята попытка переизбрать региональное партийное руководство, после чего существенная часть кандидатов может сойти с дистанции «по собственному желанию».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

Более 3,5 тысяч смертельных доз наркотика изъяты у банды дилеров из южных республик. / Больше 30 тысяч свердловчан ждут расселения из ветхого жилья. Кто получит жилье в этом году? (ФОТО). / «Это не наше дело»: кандидатов от ЕР научили отбиваться от вопросов о пенсионной реформе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»