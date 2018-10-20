Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей пятидневки. Ее особенность – в том, что в этот раз региональная информационная повестка оказалась особенно тесно связана с федеральной. Свердловчане горячо обсуждали заявление президента, а в Нижнем Тагиле завершился судебный процесс, начатый опять-таки не без личного участия главы государства. Но и на местном уровне произошло немало значимых событий.

Тема недели

В администрации Екатеринбурга продолжается кадровая ротация, начатая в сентябре с приходом нового мэра Александра Высокинского. В понедельник была официально подтверждена информация об уходе сразу трех вице-мэров из команды прежнего градоначальника Александра Якоба. Ратушу покинули замглавы по вопросам организации управления Вадим Дударенко, замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и замглавы по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. Первым двум уже нашли замену: на место Дударенко пришел бывший замминистра природных ресурсов Свердловской области Игорь Сутягин, Архипова – бывший председатель городской Счетной палаты Алексей Бубнов. Кабинет Сергея Тушина, которого неофициально называют главным идеологом мэрии, пока свободен.

В представительской ветви власти Екатеринбурга на этой неделе также произошли существенные подвижки. Со второй попытки новые депутаты городской думы сформировали постоянные комиссии, причем их персональные составы были утверждены без обсуждения. Все руководящие посты в комиссиях заняли депутаты, избранные в первый раз, «старичкам» среди них места не нашлось.

Событие недели

Шоком для всех граждан России стала трагедия в Керчи. Не стали исключением и екатеринбуржцы. У фонтана «Каменный цветок» возник стихийный мемориал, к которому горожане несли цветы в память о погибших студентах.

Заявление недели

Автором заявления недели, судя по широкому общественному резонансу, стал президент России Владимир Путин. Говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против РФ, он предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Цитату президента обсуждали политологи и простые пользователи интернета, а некоторые даже писали стихи с хэштэгом #райнаш.

Суд недели

Судебный процесс недели тоже некоторым образом связан с президентом. Летом 2017 года во время визита в Свердловскую область Владимир Путин сообщил губернатору Евгению Куйвашеву, что на подведомственной ему территории злостно нарушаются права рабочих Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Рабочие пожаловались президенту, что их директор обещал заплатить им зарплату, «только если президент лично к нему обратится». Путин поручил разобраться, «что это за борзота по отношению к людям», и совладелец НТЗТИ мгновенно оказался под следствием.

Суд над Кокориным

В минувший понедельник собственнику завода Денису Кокорину был вынесен приговор: два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Кокорина взяли под стражу в зале суда, до этого он был под домашним арестом. На вопрос журналистов, что нужно делать, чтобы не попасть в тюрьму, Кокорин ответил кратко: «Не заниматься бизнесом».

Видео недели

Уралвагонзавод впервые показал, как проводятся для танков испытания водой. Т-90C «утопили» в бассейне и отправили внутрь друг за другом трех человек. Тест считается пройденным, если в танк попадает не более 100 литров воды. Но съемочная бригада «Нового Дня» зафиксировала в 200 раз лучший результат.

Испытания танка на УВЗ

Трэш недели

Утром во вторник, 16 октября, на детской площадке возле дома № 131 по улице Чкалова раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. По словам очевидцев, воспламенился пакет, в котором была пластиковая бутылка, перемотанная скотчем. Её несла работница ЖЭУ в сторону мусорных контейнеров, желая помочь дворнику. «Слышу хлопок – я сразу к окну. Вижу огромный столб дыма до девятого этажа и пламя метра два с половиной. И женщина на себе тушит одежду. Я потом выскочил на улицу, вызвал скорую помощь и позвонил в 112», – рассказывает очевидец Юрий Захаров. Женщина получила ожоги рук и ног, остатки бутылки отправлены на экспертизу. Уголовное дело пока не возбуждено.

История получила продолжение – вчера жильцы соседнего двора, напуганные произошедшим, сразу вызвали полицию, когда нашли в подъезде подозрительную коробку. Но в ней оказались кирпичи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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