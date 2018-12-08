Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной рабочей недели, которая ознаменовалась новыми назначениями в избирательной комиссии, еще одним громким заявлением чиновницы Ольги Глацких, а также «мусорными» новостями, которые касаются каждого жителя Свердловской области. Обо всем подробнее ‒ в нашем постоянном обзоре.

Тема недели

На этой неделе Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила, наконец, тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами для населения. Теперь каждый уралец ‒ и тот, что проживает в квартире, и тот, что обитает в частном доме ‒ будет платить за вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора. Ставки будут различаться, например, больше всего будут платить екатеринбуржцы ‒ считается, что они богаче других свердловчан, тратят больше денег в магазинах и, соответственно, производят больше отходов. Подробнее про тарифы для каждой из трех зон Свердловской области можно почитать здесь.

Кстати, за пару дней до утверждения тарифов стало известно, что «Спецтавобаза» выиграла суд у тюменского «Рифея» ‒ компания тюменских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова пыталась отбить у екатеринбургского МУПа право называться оператором Восточной зоны. Однако арбитраж не внял рифеевским аргументам. Тут надо добавить, что из всех трех зон самые высокие тарифы ‒ в Северной, где регоператором выступает «Рифей».

Впрочем, победа «Спецавтобазы» экспертам особой радости не доставляет. МУП готовят к приватизации. По слухам, его получат структуры бывшего ОПС «Уралмаш», что усилит их положение на рынке коммунальных услуг, а это, в свою очередь, чревато диктатурой в конкретно взятом секторе ЖКХ. В подтверждение версии ‒ уход очередного директора САБ. Бывший замглавы минприроды Свердловской области Сергей Пономарев покинул на этой неделе пост в МУПе.

Назначение недели

Не без курьезов обошлась история с назначением нового председателя избирательной комиссии Свердловской области. После выборов в Екатеринбургскую гордуму пост прочили главе ГИК Илье Захарову. Однако тот сообщил «Новому Дню», что сам отказался от места. «От должности председателя ИКСО, действительно, отказался. Губернатору сегодня об этом сказал, и он меня понял», – сообщил он.

Уже на следующий день оказалось, что ЦИК даже и не рассматривал всерьез кандидатуру Захарова. «Кандидатура нас не устроила, Куйвашев ее отозвал, за что спасибо», – отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

В итоге в пятницу был избран новый глава ИКСО ‒ ЦИК предложил на пост директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Владимира Русинова. Тому задали единственный вопрос ‒ состоит ли он в какой-то партии. Тот ответил, что с 2004 года является членом «ЕР». Единогласным решением на тайном голосовании его кандидатура и была утверждена.

Первыми Русинова поздравили спикер ЗССО Людмила Бабушкина и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Пообщаться журналистам с новым главой ИКСО не дали ‒ журналистов заперли в кабинете и выпустили только после того, как Русинов и его спутники уехали на лифте. Забавно, что десятью минутами ранее куратор Свердловской области из ЦИК Валерий Гальченко, поздравляя Русинова, сказал ему, что его новая должность не кабинетная, и призвал его к открытости.

Заявление недели

Не прошло и нескольких недель, как в повестку вернулась подзабытая было Ольга Глацких, которая де-юре все еще является директором департамента молодежной политики Свердловской области. Отдохнувшая за рубежом и набравшаяся сил, чиновница выступила с заявлением по поводу своего будущего в учреждении, которое она возглавляет. «Я, когда занималась большим спортом, а это не физкультура, были такие ситуации, когда можно было ставить крест на карьере ‒ в 13 лет у меня был перелом позвоночника, я не бросила, восстановилась и доказала, что трудности только укрепляют, мне удалось выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры. Те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области, которые были созданы вновь с моим приходом, мне совесть не позволяет и человеческий фактор это бросить. За время моего отсутствия три проекта не реализовались, а они должны были быть запущены. С этой историей, пока я отстранена, пока идет проверка, нет реализации этих проектов ‒ федеральных. Но пока она идет, обстоят такие дела», ‒ сказала Глацких, дав понять, что уходить добровольно из департамента она не намерена.

Напомним и предыдущее ее заявление: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ заявила Глацких на встрече со школьниками из Кировграда.

Скандал недели

На этой неделе депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин выступил с обвинениями в адрес Федеральной грузовой компании и своего старого знакомого, предпринимателя Сергея Мазуркевича. По словам Ионина, ФГК при содействии бизнесмена не вполне законно получила 1,5 млрд рублей из бюджета региона в качестве налоговых льгот. Для этого фирма должна была организовать минимум 300 рабочих мест, а по факту все 300 ставок были закрыты людьми, которые трудятся в других местах. В этом Ионин усмотрел нарушение трудового и налогового законодательства. «У людей не менялось ни место работы, ни функционал, так что мы можем предполагать и говорить о фиктивности действий по трудоустройству, а реально задача создания рабочих мест в Свердловской области не выполнялась. Но на основании этого ФГК получала налоговые льготы, уменьшая сумму налога на движимое имущество организаций. При этом они сдавали в налоговую отчеты», ‒ рассказал парламентарий.

При этом он пожаловался на правоохранительные и надзорные органы, которые спустили проверку из Генпрокуратуры в прокуратуру и полицию на транспорте, хотя ситуация не связана с собственно нарушениями на транспортной инфраструктуре, а с бюджетными средствами.

В ФГК, впрочем, все обвинения парламентария категорически отвергают и грозят депутату иском по защите деловой репутации. «Предприятие всегда добросовестно выполняло все предусмотренные законодательством требования, в том числе в части трудоустройства сотрудников. Со всеми работниками АО «ФГК» в Свердловской области заключены трудовые договоры, они имеют весь комплекс социальной защиты, действующий для всех работников компании», ‒ заявили там.

Фото недели

Съемочная группа «Нового Дня» побывала в заброшенном поселке Мурзинском в 35 километрах от Екатеринбурга. Там несколько лет выживает оставленная чиновниками семья. Габдуллиным забыли дать новое жилье, когда расселяли поселок. В их доме, который вскоре должны признать аварийным, нет ни света, ни воды, ни отопления. После публикаций агентства и вмешательства депутатов ситуация сдвинулась с мертвой точки ‒ чиновники обещают хотя бы поставить в очередь на предоставление жилья пожилую чету Габдуллиных. Пока же им приходится мириться с тяготами жизни в зимнем поселке без благ цивилизации.

Видео недели

В Нижнем Тагиле прошли гонки на танках в честь 120-летнего юбилея легендарного конструктора, создателя «тридцатьчетверки» Михаила Кошкина. Соревновались в скорости Т-34, Т-72 и Т-90.

Гонки на танках

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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