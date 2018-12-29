Екатеринбуржец добился внеплановой прокурорской проверки РЭК по поводу мусорных тарифов

Председатель профсоюза «Университетская солидарность» в УрФУ Дмитрий Трынов через антимонопольную службу добился проведения прокурорской проверки Региональной энергетической комиссии на предмет экономической обоснованности тарифов на утилизацию мусора для МУП «Спецавтобаза».

По мнению заявителя, тарифы на вывоз мусора «непомерно раздуты». Как уже неоднократно сообщал «Новый День», с 1 января 2019 года стоимость утилизации твердых бытовых отходов для жителей многоэтажек в Екатеринбурге составит 148 рублей с человека. Семье из четырех человек придется ежемесячно платить без малого 600 рублей. При этом жители, например, Челябинска будут платить всего по 67,59 рубля с человека.

«Если мусорщики собираются поднять цены в несколько раз, то плательщики должны досконально знать составляющие платежа, и что именно поменяется в ходе мусорной реформы», – сказал Дмитрий Трынов «Новому Дню».

Региональное управление ФАС направило приказ в областную прокуратуру с требованием провести внеплановую документарную проверку РЭК на предмет достоверности и экономической обоснованности тарифов.

Мусорная реформа в Свердловской области стартует с 1 января 2019 года; региональные операторы, в числе которых МУП «Спецавтобаза», будут отвечать за сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора. Отметим, предельный тариф для «Спецавтобазы» составляет 697,7 руб. за кубометр мусора и считается самым низким в регионе по сравнению с конкурентами.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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