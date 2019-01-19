Итоги недели: все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая неделя была первой по-настоящему рабочей в наступившем году. Оживилась политическая жизнь, активизировались судебные процессы, а граждане начали привыкать к новым реалиям – что в предстоящем году их ждет повышение цен и новые платежи за мусор.

Событие недели: пресс-конференция Евгения Куйвашева

Ежегодная пресс-конференция свердловского губернатора в этом году стала рекордной по времени – два с половиной часа. Задать свои вопросы смогли практически все желающие журналисты. Но, к сожалению, многим ответам губернатора не хватало конкретики. По отдельным темам он прямо отвечал, что информацией не владеет.

Самым запомнившимся по итогу двухчасового общения стал ответ Куйвашева на вопрос про яйца. «На Урале в упаковке всегда будет 10 яиц. Нет, дам поручение – не менее 12 яиц!» – сказал губернатор и на следующий день местная птицефабрика презентовала ему новую фасовку на дюжину яиц. История с двумя дополнительными яйцами была растиражирована, Куйвашев поначалу хвалился в своем Инстаграмме новой яйцеупаковкой , но потом этот пост исчез. Возможно, губернатору в итоге не очень понравилась роль рекламного агента, возможно потому, что жители области, ознакомившись со стенограммой пресс-конференции, стали удивляться, почему на серьезные вопросы, которые волнуют граждан – платежи по новой мусорной реформе, по последствиям реформы здравоохранения – ответы так и не были даны, а весь результат общения губернатора с прессой свелся к яйцам.

В частности, он не смог сказать, почему тарифы на вывоз мусора Свердловской области существенно выше, чем в соседней Челябинской, схожей по уровню экономического развития и размерам.

Наше агентство между тем, предоставило возможность гражданам посчитать, насколько изменятся их платежи за мусор с этого года (онлайн калькулятор – здесь). Для многих семей на 300 – 500 рублей, что уже вызвало возмущение у граждан. У соседей – в Тюменской области, люди уже инициируют митинги против мусорной реформы.

Скандал недели: медовый месяц для пожилого канадца закончился ночевками в стерильной зоне «Кольцово»

Свадебное путешествие женившегося на россиянке Наталье Поповой канадца Андреаса Куммера омрачила сгоревшая виза. Отдохнув с новоиспеченной супругой в Турции, на обратном пути Куммер застрял в стерильной зоне аэропорта «Кольцово» . Туроператор не предупредил иностранца о том, что при вылете из России на солнечный турецкий берег оформленная им 90-дневная российская виза аннулируется.

Жена рассказывает почему ее муж третий день живет в аэропорту

При возвращении на Урал Куммера задержали местные пограничники. Ответственность за неприятное приключение иностранца никто на себя не взял. Лишь авиакомпания обеспечила его связью и трехразовым питанием. Сегодня гражданин Канады должен вылететь на родину.

Трэш недели: собака едва загрызла четырехлетнюю девочку

Собака напала на ребенка

В Среднеуральске похожая на овчарку собака напала на четырехлетнюю девочку, сильно искусав лицо. Все произошло на детской площадке, в те мгновения. Когда мама ребенка отвернулась помочь младшей дочери. Девочку доставили в больницу Екатеринбурга, где диагностировали рваные укусы на лбу, щеках, в области скул, а также рану на поверхности правого глазного яблока. Хирурги ушили раны на лице и глазу, девочка пробудет в больнице около двух недель до их полного заживления.

Мать девочки говорит, что будет искать эту собаку и ее хозяина в соседних домах – животное было с ошейником.

Суд недели: многодетного отца отправили в тюрьму за доведение жены до самоубийства

Многотетный отец обвинен в доведении жены до самоубийства.

История многодетной семьи, воспитавшей пять родных и семь приемных детей, омрачена трагедией: год назад мать семейства покончила с собой, а отец сел в тюрьму. По версии следствия, в основу которой легли показания самих детей, Амангельды Жангаулова избивал и морально унижал свою супругу. Обвиняемый свою вину отрицал, да и знакомым с семейством соседям версия семейного насилия казалась неправдоподобной, однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы за доведение до самоубийства.

Приговор

Отставка недели: первый вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко

На этой неделе в мэрии продолжились отставки – свой пост покинул вице-мэр Алексей Кожемяко. Напомним, он был прямым конкурентом нынешнего мэра Высокинского в борьбе за кресло главы Екатеринбурга. Причем сама отставка Кожемяко сопровождалась противоречивыми заявлениями из мэрии. После того, как с утра появилась информация об увольнении, она была опровергнута вице-мэром Анатолием Гагариным. Однако уже к вечеру появилось официальное подтверждение – Кожемяко уходит.

К концу недели в повестке появилось сообщение еще об одной отставке, вызвавшей бурю обсуждений. Директор ЦПКиО генерал-майор Роман Шадрин заявил, что уходит с должности. О своем решении он сообщил в Фэйсбуке, в мэрии, как и в предыдущем случае – с подтверждением информации вышла заминка.

Возвращение недели: беглый бизнесмен из 90-х Сергей Капчук пообещал «сдать» людей Росселя

Сбежавший от уголовного преследования за мошенничество бывший депутат областного парламента, участник ряда битв за предприятия в области, Сергей Капчук вернулся и пообещал привлечь в суд по своему делу бывшего главу администрации губернатора Сергея Туруновского, при помощи которого он провернул аферу с приобретением квартиры в Москве на 2 млрд неденоминированных рублей в 1997 году.

Помимо мошенничества против махинатора готовится и дело о клевете. По информации «НД», заявление в полицию уже подал один из бывших участников следственной группы по делу Капчука Олег Тимофеев.

Фото недели: как выглядят теперь общественные слушания

«Новый День» запечатлел для вас, во что превратились в Екатеринбурге общественные слушания. Причем по весьма важным вопросам – таким, например, как строительство храма в самом центре города, для которого предлагается вырубить сквер.

Что это теперь смотрите на фото – это стенды с проектом по обсуждаемому вопросу. В отделе подготовки и проведения общественных обсуждений вам выдают бланк, где можно изложить свои замечания и предложения. Вы можете его заполнить. На этом все. Принципиальное отличие «заочных» общественных обсуждений от «очных» публичных слушаний, которые практиковались в Екатеринбурге до ноября 2018 года – горожанин не имеет никакой возможности ознакомиться с мнениями других участников обсуждений, тогда как на прежних публичных слушаниях он всегда мог выслушать альтернативные мнения и узнать, сколько у его точки зрения сторонников, а сколько – противников. Теперь он не знает даже числа граждан, также интересующихся данным проектом.

Екатеринбург. Другие новости 19.01.19

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