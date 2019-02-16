«Религиозный» сквер, нелегалы на стройке для глав государств и разруха в больнице Богдановича: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге возобновилось обсуждение площадки под строительство храма святой Екатерины – гордума изменила статус участка у театра драмы, где сейчас находится сквер. В Богдановичской районной больнице царит разруха, в школах столицы Среднего Урала продолжается неразбериха с местами для первоклашек, а на ВИП-стройке силовики обнаружили нелегальных мигрантов. Подробности – в еженедельных итогах РИА «Новый День».

Событие недели

Во вторник, 12 февраля, гордума Екатеринбурга утвердила поправки в муниципальные правила землепользования и застройки. Земельный участок у театра драмы, где сейчас находится сквер, получил статус территории религиозного пользования, и теперь юридически храм святой Екатерины на Октябрьской площади напротив Дома правительства строить можно.

По некоторым данным, закладка первого камня религиозного сооружения планируется на праздник Пасхи, 28 апреля. При этом городской референдум за строительство храма состоится в конце лета. То есть фактически в момент голосования горожанам предложат узаконить уже начавшееся строительство.

Горожане отреагировали на решение гордумы неоднозначно: в субботу на Октябрьской площади – защитников сквера. А в воскресенье здесь пройдет пикет православной общественности, которая помолится за скорейшее восстановление храма святой Екатерины и попробует переубедить несогласных.

Скандал недели

На главной стройке Екатеринбурга – конгресс-холла комплекса «Екатеринбург Экспо» – задержали гастарбайтеров-нелегалов. На строительство объекта стоимостью 10,2 миллиарда рублей «Синара Девелопмент» пригласила фирму, торгующую трудом мигрантов из стран Средней Азии. Операцию по их поимке проводили сразу четыре ведомства: УФСБ, УФМС, полиция и Росгвардия. В итоге трое гастарбайтеров задержаны, трое оштрафованы за нарушение закона.

Стройка ведется для приема глав 19 государств, включая Владимира Путина, – летом здесь пройдет саммит GMIS – и на деньги российских налогоплательщиков. «Вопиющий случай, могу и депутатский запрос инициировать, но сначала надо самому разобраться», – прокомментировал произошедшее РИА «Новый День» депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

Фото недели

В центральной районной больнице Богдановичского городского округа заканчиваются средства гигиены, разрушаются стены и проваливаются полы. Корреспондент побывал в больнице – вид помещений там удручающий, а сотрудники рассказывают, что не хватает реактивов и приходится отправлять больных на анализы в другие города. Как выглядит лечебное учреждение, смотрите на наших фото.

Видео недели

На Уралмаше начался суд над парой живодеров, которых изобличили зоозащитники после обращения местных жителей. В зал заседаний явилась только одна из участников расправы над бездомной собакой, Алевтина Сабаргалиева, Максим Холзиев, наносивший жестокие раны животному, в суд не явился. Выгораживая своего собутыльника Максима Холзиева, Алевтина Сабаргалиева призналась «Новому Дню», что в момент истязания собаки была пьяна. Судя по всему, решившись на убийство животного, ее подельник также злоупотребил алкоголем, и просто перерезать горло животному не смог. Холзиев замучил собаку до смерти, нанеся ей около 20 ножевых ранений. Подсудимые полностью признали свою вину, дело рассматривается в особом порядке – без судебного следствия.

Суд над живодерами

Тренд недели

В Екатеринбурге продолжается обсуждение школьной темы. Родители первоклассников волнуются, получит ли ребенок место в той школе, куда подана заявка. Списки зачисленных начали публиковать только ближе к середине этой недели (прием заявлений стартовал 1 февраля). Что неудивительно, в городе настоящий «школьный бум»: так, в Академическом районе в одной из школ будет создан 21 первый класс, а в нескольких школах классы придется увеличить чуть ли не в два раза.

Власти пытаются придумать, как решить эту задачу, – звучат разные идеи, вплоть до подвоза детей автобусами в более свободные школы других районов. Проблема эта возникла не сегодня: что область столкнется с необходимостью решать «школьный вопрос», было понятно уже после бума рождаемости в начале этой десятилетки. Но власти к этой теме отнеслись без должного внимания. Как и почему – проследил «Новый День» в своем материале.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.02.19

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