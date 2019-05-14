Куйвашев и Высокинский сходили в полпредство на консультацию

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и екатеринбургский мэр Александр Высокинский сегодня днем побывали в полпредстве. Как передает корреспондент «Нового Дня», они встречались с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. Встреча была посвящена ночному противостоянию в сквере у драмтеатра, где накануне появился забор – там будут строить храм святой Екатерины.

При этом сегодня утром Куйвашев позвал на встречу десять человек – по пять парламентеров со стороны противников строительства в сквере и сторонников появления храма. Она запланирована на 16:00. Будут ли туда пускать журналистов, пока неизвестно, равно как и не составлен точный список участников. Из тех, кто за сквер, заявились представительница движения «За парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, ведущий Александр Цариков, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов, а вот кто будет им оппонировать, неясно.

В мэрии Екатеринбурга же хранят молчание. Новый политический вице-мэр Екатерина Куземка сбрасывает звонки, представители пресс-службы происходящее никак не комментируют.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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