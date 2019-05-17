Списка желающих пойти на переговоры с Высокинским «от народа» все еще нет

Завтра утром глава Екатеринбурга Александр Высокинский будет ждать в администрации горожан, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию со сквером у драмтеатра.

Но, как передает корреспондент РИА «Новый День», кто именно выступит в качестве «гласа народа» – пока непонятно. Например, администратор интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина на несколько дней уехала в Петербург. Кстати, наутро после встречи с губернатором ее возили в полицию и отпустили только под обязательство о явке – ее подозревают в нарушении установленного порядка организации митинга, хотя она и пояснила, что организатором не является. Анне еще предстоит суд.

Историк Алексей Мосин, который во вторник тоже ходил от имени горожан в резиденцию губернатора, тоже написал в фейсбуке, что на выходные уедет из Екатеринбурга. Зато он дал напутствие остающимся. Он считает, что: 1) непременным условием начала переговоров должен быть демонтаж всех ограждений в сквере и вывод оттуда вооруженных людей, с возобновлением открытого доступа в сквер граждан без каких-либо ограничений.2) Переговоры могут быть начаты только после освобождения всех задержанных на акциях 13-16 мая. 3) Не нужно ничего не обещать главе без получения надёжных гарантий выполнения достигнутых соглашений.

Пока совершенно точно известно только об одном участнике встречи со стороны горожан – это член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. Кстати, сегодня она уже предложила участникам протестных акций помочь администрации города в проведении опроса общественного мнения по судьбе храма. К завтрашней встрече она планирует подготовить соответствующее предложение и для Александра Высокинского.

Напомним, ранее стало известно, что житель Екатеринбурга Александр Иванов, которому накануне в сквере глава Екатеринбурга Александр Высокинский совершенно внезапно предложил отобрать 30 парламентеров для встречи с ним в субботу, объявил, что не готов брать на себя такую ответственность.

Несмотря на это, руководитель пресс-службы мэрии Виктория Мкртчян заверила корреспондента РИА «Новый День», что Александр Высокинский будет ждать народных представителей завтра в 11 часов утра, вход для прессы также будет свободным, а кроме того, на сайте мэрии будет вестись онлайн-трансляция встречи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.19

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