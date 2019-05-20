Высокинский назвал возможные альтернативные площадки под храм

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с депутатами ЕГД и Госдумы назвал несколько альтернативных площадок для строительства храма святой Екатерины, передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий.

«Сегодня на сайте све.рф начнется прием предложений горожан о площадках для храма. После этого соберем градостроительный совет. Вместе выберем 5-7 площадок, которые пойдут в рейтинговое голосование. Это параллельная тема, которую не надо совмещать с опросом. С инвесторами сейчас консультации ведем. Тот проект храма предусматривал благоустройство набережной, и если храм перенесут, придется пересчитывать проект благоустройство набережной из городских средств», – рассказал Высокинский.

Он добавил, что в предварительном списке будет ранее отклоненная общественностью площадка на воде. Также горожанам предложат сквер около стадиона «Динамо», сквер у драмы, который горожане защищают сейчас, и площадку, где уже больше 20 лет стоит недостроенная гостиница «Дели».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

Мэрия объявила сбор предложений, где быть храму. / Илья Захаров: референдум состоится, если придет 50% граждан, а это маловероятно. / В екатеринбургской мэрии высадился десант из Госдумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»