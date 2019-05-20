На заседании правительства Куйвашев рассказал про заявочную книгу к Универсиаде-2023, а про площадки для храма – нет

Областные власти все еще не обнародовали обещанный губернатором Евгением Куйвашевым список альтернативных площадок для строительства храма святой Екатерины. Напомним, в субботу в своем обращении к горожанам представить на обсуждение перечень обещал сам глава региона. «Уже в понедельник – и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади это будет еще не менее четырех потенциальных площадок», – говорил он.

Кроме того, губернатор заявлял, что «список не носит исчерпывающий характер». «Предлагайте свои варианты – все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим», – обещал он.

Однако список от властей так и не опубликовали. На заседании правительства Свердловской области Куйвашев о нем даже не упомянул, зато рассказал о том, что готова заявочная книга Екатеринбурга для участия города в борьбе за право проведения Универсиады-2023. Борьба эта, впрочем, будет несложной. Других претендентов в мире пока не нашлось.

«Готова заявочная книга по заявке Екатеринбурга на проведение универсиады, мы вступаем в заключительный этап борьбы за нее. В первой половине июня приедет инспекционная комиссия международной федерации университетского спорта, мы должны убедительно показать, что мы способны провести ее на высочайшем уровне», – сказал Куйвашев.

Что касается списка мест для храма, то, по всей видимости, ситуация несколько изменилась, и власти решили сначала выяснить, какие площадки для строительства кажутся оптимальными горожанам, а уже затем выбрать несколько вариантов и выставить их на обсуждение. Информацию о смене логики подтвердили в ДИПе. Косвенно об этом свидетельствует и заявление администрации Екатеринбурга, которая призвала жителей города предлагать свои варианты на своем официальном портале. При этом мэр Александр Высокинский представил несколько вариантов, где можно построить храм, – в предварительном списке будет ранее отклоненная общественностью площадка на воде. Также горожанам предложат сквер около стадиона «Динамо», сквер у драмы, который горожане защищают сейчас, и площадку, где уже больше 20 лет стоит недостроенная гостиница «Дели».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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