За сутки в мэрию прислали более 2,5 тысячи предложений по площадке для храма

Только за первые сутки в администрацию Екатеринбурга поступило 2 531 обращение от горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе администрации.

Как уже сообщал «Новый День», сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения просят отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины». По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку.

Но, как заявил сегодня в заксобрании губернатор Евгений Куйвашев, «процесс будет не быстрый». «Это будут предложения граждан, архитекторов, общественников, и только выверенные предложения будут выставлены на опрос. Ключевой вопрос – это наши инвесторы и наша епархия, так что все только начинается», – заявил глава региона сегодня в ходе своего отчета перед депутатами заксобрания региона. Добавим, в минувшую субботу губернатор говорил, что уже к понедельнику, 20 мая, будут опубликованы альтернативные площадки для строительства храма. Однако в понедельник администрация города предложила горожанам через сайт мэрии присылать свои предложения.

Екатеринбург, служба информации

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