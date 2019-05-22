ВЦИОМ: Против строительства храма в сквере выступают 74% екатеринбуржцев

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга о строительстве храма святой Екатерины. Большинство респондентов (74%) назвали сквер на Октябрьской площади неудачным местом для возведения собора. Поддержали выбор места всего лишь 10% опрошенных.

В целом результаты исследования ВЦИОМ распределились следующим образом:

18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма святой Екатерины в городе;

7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначальным проектом;

14% считают, что храм можно построить в сквере, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан;

58% считают, что храм должен быть построен в другой части города.

Также отмечается запрос горожан на информацию о проекте строительства кафедрального собора: только 49% жителей заявили о том, что достаточно знают о планах относительно строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает информации. Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма.

«Опрос, проведенный в Екатеринбурге в связи с конфликтом вокруг строительства храма, показал разобщенность городского сообщества. Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%). В то же время, выбранное мэрией место его строительства, подавляющим большинством горожан отвергается. Решение конфликта, очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма», – прокомментировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Напомним, на прошлой неделе екатеринбуржцы сообщали о телефонном опросе от имени ВЦИОМ, и при этом жаловались на некорректные вопросы. В частности, люди были недовольны тем, что интервьюеры не дают альтернативных вариантов ответов, кроме строительства храма в сквере, а также задают вопросы, связанные с политикой. Федоров, находившийся в это время в Екатеринбурге, опроверг данную информацию. «Появившиеся в фейсбуке формулировки вопросов ничего общего с нашей анкетой не имеют и представляют собой грязной воды fake news», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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