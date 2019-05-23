Песков: после опроса ВЦИОМ Кремль не будет вмешиваться в события в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, после того как ВЦИОМ изучил общественное мнение по этому поводу.

Напомним, ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга о строительстве храма святой Екатерины. Большинство респондентов (74%) назвали сквер на Октябрьской площади неудачным местом для возведения собора. Поддержали выбор места всего лишь 10% опрошенных. Екатеринбургская епархия по этому поводу выступила с официальным заявлением. «Проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию», – заявила церковь.

«Ну опрос есть опрос и, безусловно, на настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал. Как дальше будут приниматься решения – мы не можем вмешиваться. Все-таки давайте согласимся, это абсолютно прерогатива региональных и городских властей дальше», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Екатеринбург, Москва, служба информации

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