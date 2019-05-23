Только 17% горожан верят в компромисс по скверу и храму. Итоги опроса РИА «Новый День»

РИА «Новый День» провел опрос на своем сайте, чтобы узнать, что думают читатели агентства о развитии событий вокруг сквера у драмтеатра и строительства храма святой Екатерины.

Большинство принявших участие в голосовании посчитали, что акции протеста продолжатся, а культовое сооружение все равно будет построено – такой вариант ответа выбрали 56,96% опрошенных. Вторым по популярности стал ответ «Протест сойдет на нет и храм построят». За него проголосовали 21,94%. Еще 17,3% выбрали вариант, согласно которому власти пойдут на компромисс, приостановят стройку и проведут референдум. Только 3,8% опрошенных предположили, что события будут развиваться по какому-то иному сценарию. В опросе приняли участие 237 человек.

Напомним, накануне стали известны результаты исследования ВЦИОМ по поводу сквера и храма. «58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», – сказал вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

После его заявления православная общественность, настаивающая на строительстве храма в сквере у драмтеатра, стала требовать отставки главы региона, а епархия выступила с официальным заявлением по результатам опроса, организованного ВЦИОМ. «Проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию. Поскольку в обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной (потому общество в принципе пока не может сформировать о нем свое мнение), а в горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение, в таком настроении решения не принимаются. 3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными. Главный опрос впереди», – заявили в епархии.

В свою очередь, администрация Екатеринбурга продолжает сбор заявок от горожан на своем сайте. Любой житель города может предложить оптимальное, по его мнению, место для строительства храма святой Екатерины. Сбор пожеланий продлится еще неделю. После будет сформирован список потенциальных площадок, который будет вынесен на опрос или референдум. Окончательного решения о том, в какой форме власти будут выяснять мнение горожан, не принято, однако власти склоняются к опросу – он быстрее и дешевле.

Екатеринбург, Елена Сычева

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